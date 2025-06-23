Интер Майами – Палмейрас. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

24 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Интер Майами сыграет против Палмейраса. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Интер Майами

Команда пока что ничего не добилась - впрочем, что можно ждать от одной из самых молодых франшиз в североамериканском соккере? Даже если Бекхэм заманил сюда Месси и других, не намного более молодых, ветеранов из Барселоны. Ну взяли трофей, некий Кубок Лиг - кто о нем ранее слышал? Вот в 2024-м году и правда показали лучший результат в регулярном сезоне МЛС - но вылетели в дебютном раунде плей-офф. А сейчас, при Маскерано, уступили Ванкувер Уайткэпс в 1/2 Кубка чемпионов КОНКАКАФ и показали неплохие, но нестабильные результаты на внутренней арене.

На клубном чемпионате мира американцы должны были стартовать с поражения, но Устари с Аль-Ахли даже пенальти взял. Против Порту все решил другой стандарт: Месси со штрафного прекрасно закрутил в девятку, выведя свою команду вперед - в итоге так и закончили 2:1.

Палмейрас

Клуб куда опытнее своего соперника. Да и успешнее, и в том числе при нынешнем наставнике, Абеле Феррейре, что уже по дважды брал в Бразилии и Копу Либертадорес, и Серию А. Был он близок и к третьему чемпионству, но в 2024-м году лучше показал себя Ботафого. Сейчас пока что отличные результаты в Копе Либертадорес, 6 побед из 6. Но в чемпионате штата проиграли, а в Серии А идут наравне с парой конкурентов.

На нынешнем турнире старт был тоже посредственный - с Порту закончили без голов. С Аль-Ахли тоже получилось не пропустить. Но уж с египтянами прибавили еще и пару голов, оформив уверенную победу, а с ней - и шаг к плей-офф. Теперь достаточно вполне можеть стать и оформить ничью в последнем туре.

Статистика личных встреч

С молодым проектом из США бразильцы раньше не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех гостей из Латинской Америки. Но и у Маскерано есть понятные козыри. Ставим на то, что в этом поединке будет тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,85).