Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

23 июня на Люмен Филд пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Сиэтл Саундерс сыграет против ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сиэтл Саундерс

Команда может считаться пусть и не флагманом футбола в Северной Америке, но крепким коллективом, у которого, при короткой даже по местным меркам истории (франшизу запустили в 2007-м году), есть чем гордиться: были победы и в МЛС, и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. С другой стороны, в 2024-м были не лучшие результаты: четвертое место на Западе в регулярном розыгрыше и вылет в плей-офф в полуфинале конференции. Да и в новом цикле уже второй соперник, Крус Асуль, победил в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, а в МЛС неплохие, но явно не выдающиеся показатели.

Не удивительно, что на клубном чемпионате мира американцы начали даже фактически дома с поражения Ботафого. Хотя и попытались устроить камбэк, когда, горя 0:2, за счет рикошета провели гол - но им и ограничились. С Атлетико тоже смогли забить, но снова пропустили, в итоге и вовсе закончили 1:3. Таким образом, американцы уже утратили любые шансы на выход в плей-офф.

ПСЖ

Клуб может многое рассказать о настоящем доминировании - он собирает во Франции львиную часть всевозможных трофеев, как правило, досрочно выигрывая и Лигу 1. Но долго именно недостаток конкуренции мешал достижению мечты в Лиге чемпионов. Справился Луис Энрике, при котором коллектив, избавившись от мега-звезд, даже без Мбаппе, выиграл весной долгожданного Ушастого. Причем Хвича и компания устроили небывалый погром в финале Интеру - закончили 5:0.

На турнир очень хотели привезти еще и Забарного. Но и без него показали, что с мотивацией порядок. Атлетико был разгромлен 4:0. Потом с бразильцами вдруг допустили осечку: пропустили и так и не смогли даже сровнять.

Статистика личных встреч

Для Дембеле и компании это первый поединок против такого представителя США.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в уверенный реванш победителя Лиги чемпионов. Ставим на французов с форой -2 гола (коэффициент - 1,74).