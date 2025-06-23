Кесслер стала третьей американкой в истории, победившей в Ноттингеме

Американская теннисистка Маккартни Кесслер, победив в финальном поединке травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме украинку Даяну Ястремскую, увезет домой трофей Елены Балтачи, названный в честь трехкратной победительницы Nottingham Open и дочери легендарного защитника киевского «Динамо».

Таким образом Кесслер завоевала свой первый в карьере титул на травяном покрытии и стала всего лишь третьей в истории американкой, сделавшей это в Ноттингеме, спустя более чем полвека после последнего такого достижения.

До Маккартни Кесслер на этом турнире удавалось победить американским теннисисткам Джули Хелдман (1971) и Билли Джин Кинг (1972 и 1973).

Победа на турнире в Великобритании позволит американке впервые подняться в топ-30 мирового рейтинга WTA после обновления.