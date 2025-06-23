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WTA
23 июня 2025, 05:47 | Обновлено 23 июня 2025, 06:00
83
0

Кесслер стала третьей американкой в истории, победившей в Ноттингеме

Ранее на турнире побеждали Джули Хелдман и Билли Джин Кинг

23 июня 2025, 05:47 | Обновлено 23 июня 2025, 06:00
83
0
Кесслер стала третьей американкой в истории, победившей в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

Американская теннисистка Маккартни Кесслер, победив в финальном поединке травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме украинку Даяну Ястремскую, увезет домой трофей Елены Балтачи, названный в честь трехкратной победительницы Nottingham Open и дочери легендарного защитника киевского «Динамо».

Таким образом Кесслер завоевала свой первый в карьере титул на травяном покрытии и стала всего лишь третьей в истории американкой, сделавшей это в Ноттингеме, спустя более чем полвека после последнего такого достижения.

До Маккартни Кесслер на этом турнире удавалось победить американским теннисисткам Джули Хелдман (1971) и Билли Джин Кинг (1972 и 1973).

Победа на турнире в Великобритании позволит американке впервые подняться в топ-30 мирового рейтинга WTA после обновления.

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WTA Ноттингем Маккартни Кесслер Билли Джин Кинг
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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