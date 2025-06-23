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WTA
23 июня 2025, 04:30 | Обновлено 23 июня 2025, 04:31
81
0

КЕССЛЕР: «Даяна действительно очень сильная соперница»

Американская теннисистка поделилась своими эмоциями от победы

23 июня 2025, 04:30 | Обновлено 23 июня 2025, 04:31
81
0
КЕССЛЕР: «Даяна действительно очень сильная соперница»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

Американская теннисистка Маккартни Кесслер после финального поединка на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания, поделилась своими эмоциями от победы и поблагодарила соперницу – украинку Даяну Ястремскую.

«Я в полном восторге от еще одного титула и еще одного финала – это была отличная теннисная неделя для меня.

Хочу начать с поздравлений Даяне – у нее тоже была хорошая неделя, она действительно очень сильная соперница. Мы сыграли три очень упорных матча, так что поздравляю с отличной неделей».

Дождь немного нарушил ход первого сета, вызвав вынужденную остановку в игре, но Кесслер поблагодарила зрителей за терпение и поддержку, а также выразила благодарность своей команде за помощь на протяжении всего турнира.

«Хочу поблагодарить публику за то, что оставались с нами несмотря на дождевые паузы – играть перед такой аудиторией, как сегодня, намного веселее. Конечно, второй сет получился более напряженным, чем я хотела при счете 5:3, но зато это добавило зрелищности – удалось провести чуть больше времени на корте, и это было очень весело.

И особая благодарность моей команде. Со мной последние пару недель новый физиотерапевт, и она невероятно мне помогает. Ну и, конечно, моему мужу и брату-тренеру – они были рядом, поддерживали меня и сделали это путешествие намного приятнее. Я безмерно благодарна им за все».

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WTA Ноттингем Маккартни Кесслер Даяна Ястремская
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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