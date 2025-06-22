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WTA
22 июня 2025, 19:36 | Обновлено 22 июня 2025, 19:40
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0

ЯСТРЕМСКАЯ: «Не победа, но она придет скоро. Я стараюсь изо дня в день»

Украинская теннисистка дала послематчевый комментарий

22 июня 2025, 19:36 | Обновлено 22 июня 2025, 19:40
400
0
ЯСТРЕМСКАЯ: «Не победа, но она придет скоро. Я стараюсь изо дня в день»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская провела позитивную неделю на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

На пути к своему седьмому финалу на турнирах WTA и первому на травяном покрытии 25-летняя украинка переиграла трех сеяных соперниц в двух сетах. После матча она отметила, что уносит из этой недели только положительные впечатления.

«Это была довольно приятная неделя для меня, отличный опыт.

Эта неделя также была сложной, учитывая то, что происходит в Украине, поэтому пришлось иметь дело со многими вещами.

Это мой второй финал в этом году, и, знаете, побеждаешь ты или проигрываешь – неважно, я получила удовольствие, играя здесь. Хочу поздравить (Кесслер) с победой – отличная работа. Сегодня тебе немного больше повезло с отскоками, плюс ты здорово играла, мне действительно понравилось играть с тобой.

Я очень горжусь собой, несмотря на сегодняшнее поражение. Думаю, я прогрессирую в тех моментах, над которыми работаю. Пока не победа, но, надеюсь, она придет скоро. Я стараюсь изо дня в день», – призналась Даяна.

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WTA Ноттингем Даяна Ястремская Маккартни Кесслер
Вячеслав Кулаковский Источник
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