Александра Олейникова – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026
29 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 49) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2026.
В первом раунде украинка сыграет против Маккартни Кесслер (США, WTA 62). Встреча начнется третьим запуском на корте №5 после игры Квон – Ландалусе. Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поедика во втором круге поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Теодорой Костович.
Видетрансляция матча будет добавлена перед стартом игры
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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