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  4. Александра Олейникова – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
29 июня 2026, 06:41 |
145
2

Александра Олейникова – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026

29 июня 2026, 06:41 |
145
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Александра Олейникова – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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29 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 49) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Маккартни Кесслер (США, WTA 62). Встреча начнется третьим запуском на корте №5 после игры Квон – Ландалусе. Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поедика во втором круге поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Теодорой Костович.

Видетрансляция матча будет добавлена перед стартом игры

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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