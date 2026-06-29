Александра Олейникова – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 49) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Маккартни Кесслер (США, WTA 62). Встреча начнется третьим запуском на корте №5 после игры Квон – Ландалусе. Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поедика во втором круге поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Теодорой Костович.

Видетрансляция матча будет добавлена перед стартом игры

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА