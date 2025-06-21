Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия U-21 – Нидерланды U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
Евро U21
Португалия U21
21.06.2025 19:00 - : -
Нидерланды U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
21 июня 2025, 17:04 | Обновлено 21 июня 2025, 17:39
148
0

Португалия U-21 – Нидерланды U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 июня в 19:00 четвертьфинальный матч чемпионата Европы U-21

21 июня 2025, 17:04 | Обновлено 21 июня 2025, 17:39
148
0
Португалия U-21 – Нидерланды U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии начинается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

18 июня в 19:00 по Киеву будет сыгран четвертьфинальный матч Португалия U-21 – Нидерланды U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят полуфиналиста на стадионе Под Дубном в словацком городе Жилина.

Ранее Нидерланды U-21 заняли второе место в группе D, обыграв Украину U-21 в ключевом матче (2:0).

Португалия U-21 с 7 очками заняла первую позицию в группе C, опередив по разнице мячей Францию U-21, с которой сыграла вничью (0:0).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Победитель матча выйдет в полуфинал на победителя пары Испания – Англия. В нижней части сетки встретятся: Германия – Италия, Дания – Франция.

Сетка плей-офф Евро-2025 U-21

Португалия U-21 – Нидерланды U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

Португалия U-21 – Нидерланды U-21
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Испания U-21 – Англия U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
Португалия U-21 – Нидерланды U-21. Прогноз и анонс на 1/4 молодежного Евро
Беседин объяснил провал сборной Украины на молодежном Евро-2025
сборная Нидерландов по футболу U-21 смотреть онлайн Евро-2025 U-21 сборная Португалии по футболу U-21 Португалия - Нидерланды
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити определился с тренером, который заменит Гвардиолу
Футбол | 20 июня 2025, 22:27 3
Манчестер Сити определился с тренером, который заменит Гвардиолу
Манчестер Сити определился с тренером, который заменит Гвардиолу

Английский клуб намерен пригласить Сеска Фабрегаса после ухода нынешнего наставника

Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Футбол | 21 июня 2025, 07:47 21
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ

Владислав Ванат заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм»

«Лучше уж Патрик был бы». Реакция на приход Бартуловича в Металлист 1925
Футбол | 21.06.2025, 17:26
«Лучше уж Патрик был бы». Реакция на приход Бартуловича в Металлист 1925
«Лучше уж Патрик был бы». Реакция на приход Бартуловича в Металлист 1925
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Футбол | 21.06.2025, 08:26
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19
Футбол | 21.06.2025, 15:29
Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19
Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
20.06.2025, 23:47 16
Другие виды
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 182
Футбол
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
20.06.2025, 00:02 3
Бокс
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
21.06.2025, 05:19 1
Бокс
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем