Португалия U21

В Словакии начинается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

18 июня в 19:00 по Киеву будет сыгран четвертьфинальный матч Португалия U-21 – Нидерланды U-21.

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Команды определят полуфиналиста на стадионе Под Дубном в словацком городе Жилина.

Ранее Нидерланды U-21 заняли второе место в группе D, обыграв Украину U-21 в ключевом матче (2:0).

Португалия U-21 с 7 очками заняла первую позицию в группе C, опередив по разнице мячей Францию U-21, с которой сыграла вничью (0:0).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Победитель матча выйдет в полуфинал на победителя пары Испания – Англия. В нижней части сетки встретятся: Германия – Италия, Дания – Франция.

Сетка плей-офф Евро-2025 U-21

Португалия U-21 – Нидерланды U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE