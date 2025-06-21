Удаление, пенальти и один гол. Нидерланды вышли в полуфинал Евро U-21
Нидерланды с трудом прошли Португалию
Состоялся первый четвертьфинальный матч молодежного чемпионата Европы U-21. В матче Португалии и Нидерландов сильнее оказалась «оранжевая» сборная.
В конце встречи единственный гол после выхода один на один забил Поку.
В составе сборной Нидерландов, которая на групповом этапе выбила Украину, красную карточку за два предупреждения в течение трех минут получил Рубен ван Боммель, покинувший поле на 21-й минуте.
А на 31-й минуте португальцы не забили пенальти.
Сегодня вечером соперник нидерландцев определится в матче Англии и Испании. В воскресенье пройдут четвертьфиналы Германия – Италия и Дания – Франция.
Чемпионат Европы U-21. Четвертьфинал
Португалия U-21 – Нидерланды U-21 0:1
Гол: Поку, 84
Удален: ван Боммель, 21
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