Удаление, пенальти и один гол. Нидерланды вышли в полуфинал Евро U-21

Состоялся первый четвертьфинальный матч молодежного чемпионата Европы U-21. В матче Португалии и Нидерландов сильнее оказалась «оранжевая» сборная.

В конце встречи единственный гол после выхода один на один забил Поку.

В составе сборной Нидерландов, которая на групповом этапе выбила Украину, красную карточку за два предупреждения в течение трех минут получил Рубен ван Боммель, покинувший поле на 21-й минуте.

А на 31-й минуте португальцы не забили пенальти.

Сегодня вечером соперник нидерландцев определится в матче Англии и Испании. В воскресенье пройдут четвертьфиналы Германия – Италия и Дания – Франция.

Чемпионат Европы U-21. Четвертьфинал

Португалия U-21 – Нидерланды U-21 0:1

Гол: Поку, 84

Удален: ван Боммель, 21