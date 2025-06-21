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Евро U21
Португалия U21
21.06.2025 19:00 – FT 0 : 1
Нидерланды U21
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Чемпионат Европы
21 июня 2025, 20:59 | Обновлено 21 июня 2025, 21:21
772
1

Удаление, пенальти и один гол. Нидерланды вышли в полуфинал Евро U-21

Нидерланды с трудом прошли Португалию

21 июня 2025, 20:59 | Обновлено 21 июня 2025, 21:21
772
1
Удаление, пенальти и один гол. Нидерланды вышли в полуфинал Евро U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый четвертьфинальный матч молодежного чемпионата Европы U-21. В матче Португалии и Нидерландов сильнее оказалась «оранжевая» сборная.

В конце встречи единственный гол после выхода один на один забил Поку.

В составе сборной Нидерландов, которая на групповом этапе выбила Украину, красную карточку за два предупреждения в течение трех минут получил Рубен ван Боммель, покинувший поле на 21-й минуте.

А на 31-й минуте португальцы не забили пенальти.

Сегодня вечером соперник нидерландцев определится в матче Англии и Испании. В воскресенье пройдут четвертьфиналы Германия – Италия и Дания – Франция.

Чемпионат Европы U-21. Четвертьфинал

Португалия U-21 – Нидерланды U-21 0:1
Гол: Поку, 84

Удален: ван Боммель, 21

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Ось він молодіжний футбол). Грали 2/3 матчу у більшості і програли
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