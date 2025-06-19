В субботу, 21 июня, состоится четвертьфинал молодежного Евро U-21 между сборными Португалии и Нидерландов. По Киеву игра начнется в 19:00.

Португалия U-21

За 10 матчей отбора команда одержала 9 побед (потерпела поражение в игре с Грецией) и заняла 1-е место, опередив Хорватию. Первая игра на Евро против Франции завершилась нулевой ничьей, однако в последующих матчах команда разгромила Польшу и Грузию со счетами 5:0 и 4:0 соответственно. Лучшая разница забитых/пропущенных ножей у французов позволила именно Португалии занять первое место квартета.

Нидерланды U-21

На квалификации коллектив был безудержным – 30 очков за 10 поединков позволили ему занять безусловное 1-е место и получить прямую путевку на турнир. Но на основном этапе Евро оранжевые забуксовали – ничья с финнами в 1-м туре и проигрыш датчанам во 2-м ставили команду в очень шаткое положение. Однако в последнем раунде Нидерландам удалось победить Украину и вырвать место в плей-офф.

Личные встречи

Последний раз команды встречались еще на групповом Евро 2023, тогда игра завершилась вничью 1:1. Однако с тех пор составы коллективов претерпели немалые изменения.

Интересные факты

Ни одна команда не забила больше голов на групповом этапе, чем Португалия – 9 мячей. Такой же показатель только у немцев.

Португалия – единственная сборная турнира, до сих пор не пропустившая ни одного гола.

Только 2 команды этого года вышли в плей-офф Евро, имея 4 очка – Нидерланды и Англия.

Возможные стартовые составы

Португалия: Соареш – Назиньо, Мунис, Ламба, Пиньеро – Бернарду, Насименту, Фернандеш – Фернандеш, Араужу, Кенда

Нидерланды: Роэфс – Матсен, Хато, ван ден Берг, Ренш – Тейлор, Валенте, Фламинго – ван Боммел, ван Берген, Мэнхоф

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua Португалия U21 Нидерланды U21 Тотал больше 2.5 1.76 Сделать ставку

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