Португалия U-21 – Нидерланды U-21 – 0:1. 1/4 финала ЧЕ. Видео гола и обзор

Молодежная сборная Нидерландов U-21 вышла в полуфинал Евро-2025 U-21, обыграв команду Португалии U-21 со счетом 1:0.

Матч прошел 21 июня на стадионе «Под Дубном» в словацкой Жилине.

Первый тайм мог завершиться голом Португалии, однако на 31-й минуте Жеовани Кенда не реализовал пенальти.

Единственный гол в матче забил Эрнест Поку на 84-й минуте после передачи Иана Матсена.

Таким образом, Нидерланды U-21 стали первым полуфиналистом молодежного Евро-2025, соперником станет победитель пары Испания – Англия. В другой части сетки плей-офф сыграют: Германия – Италия, Дания – Франция.

Евро-2025 U-21. Четвертьфинал, 21 июня 2025

Португалия U-21 – Нидерланды U-21 – 0:1

Гол: Поку, 84

Нереализованный пенальти: Кенда, 31 (Португалия)

Видео гола и обзор матча