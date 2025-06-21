Португалия U-21 – Нидерланды U-21 – 0:1. 1/4 финала ЧЕ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата Европы U-21
Молодежная сборная Нидерландов U-21 вышла в полуфинал Евро-2025 U-21, обыграв команду Португалии U-21 со счетом 1:0.
Матч прошел 21 июня на стадионе «Под Дубном» в словацкой Жилине.
Первый тайм мог завершиться голом Португалии, однако на 31-й минуте Жеовани Кенда не реализовал пенальти.
Единственный гол в матче забил Эрнест Поку на 84-й минуте после передачи Иана Матсена.
Таким образом, Нидерланды U-21 стали первым полуфиналистом молодежного Евро-2025, соперником станет победитель пары Испания – Англия. В другой части сетки плей-офф сыграют: Германия – Италия, Дания – Франция.
Евро-2025 U-21. Четвертьфинал, 21 июня 2025
Португалия U-21 – Нидерланды U-21 – 0:1
Гол: Поку, 84
Нереализованный пенальти: Кенда, 31 (Португалия)
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер уверен, что в Житомире можно добиваться больших результатов
Испанский тренер готов дать Андрею игровое время на КЧМ-2025