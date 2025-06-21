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Евро U21
Португалия U21
21.06.2025 19:00 – FT 0 : 1
Нидерланды U21
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Молодежные турниры
21 июня 2025, 23:38 |
149
1

Португалия U-21 – Нидерланды U-21 – 0:1. 1/4 финала ЧЕ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата Европы U-21

21 июня 2025, 23:38 |
149
1
Португалия U-21 – Нидерланды U-21 – 0:1. 1/4 финала ЧЕ. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Молодежная сборная Нидерландов U-21 вышла в полуфинал Евро-2025 U-21, обыграв команду Португалии U-21 со счетом 1:0.

Матч прошел 21 июня на стадионе «Под Дубном» в словацкой Жилине.

Первый тайм мог завершиться голом Португалии, однако на 31-й минуте Жеовани Кенда не реализовал пенальти.

Единственный гол в матче забил Эрнест Поку на 84-й минуте после передачи Иана Матсена.

Таким образом, Нидерланды U-21 стали первым полуфиналистом молодежного Евро-2025, соперником станет победитель пары Испания – Англия. В другой части сетки плей-офф сыграют: Германия – Италия, Дания – Франция.

Евро-2025 U-21. Четвертьфинал, 21 июня 2025

Португалия U-21 – Нидерланды U-21 – 0:1

Гол: Поку, 84

Нереализованный пенальти: Кенда, 31 (Португалия)

Видео гола и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Поку (Нидерланды U21).
21’
Рубен ван Боммель (Нидерланды U21) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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GroundUnder
куда не кинься португеям ставят пенки, даже против туристов из Океании...
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Теннис
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