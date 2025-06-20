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Клубный чемпионат мира
Бенфика
20.06.2025 19:00 - : -
Окленд Сити
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Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 14:21 |
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Бенфика – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 20 июня в 19:00 по Киеву

20 июня 2025, 14:21 |
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Бенфика – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня на Inter&Co пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Бенфика сыграет против Окленд Сити. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда входит в число тройки главных фаворитов португальского футбола. В 2023-м году получилось выиграть в очередной раз Примейру. Но потом сильнее оказался Спортинг, который весной прошлого года выиграл крайне затяжную и непростую гонку за титул на внутренней арене.

В новом сезоне, в начале которого Рогера Шмидта на тренерском посту сменил Бруну Лаже, ситуация практически повторилась. Снова никто не мог конкурировать с парой из Лиссабона. В итоге Трубин и компания выиграли первый трофей 2024/2025, Кубок Лиги (в финале по пенальти), при неудачах в финале сезона, в Примейре и решающем поединке за кубок Португалии. Уже на клубном чемпионате мира с Бокой Хуниорс начиналось все провально, с пары пропущенных, но потом, проявив характер, смогли хотя бы ничью вырвать, с голом Ди Марии в ворота земляков.

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Окленд Сити

Клуб показывает сразу две пропасти в уровне. С одной стороны, ну нет конкуренции для этого коллектива ни в Новой Зеландии, ни в Океании. Там из года в год в последнее время, включая и нынешнюю весну и очередной уверенной победы в региональной Лиги чемпионов, оформляются, точнее, буквально штампуются титулы. Но стоит помнить, что Австралия с ее представителями уже достаточно давно играют в азиатских турнирах.

Но как только новозеландцы отправляются на мировые форумы, следует, как правило, поражения. Так было и в предыдущем клубном чемпионате мира, с 2:6 от Аль-Айн с ОАЭ. Сейчас с Баварией и вовсе начали с 0:10. Впрочем, даже просто состав собрать не получилось: ряд футболистов-полулюбителей не получили отпуск у себя на работе.

Статистика личных встреч

Португальский гранд впервые сыграет с представителем Океании.

Прогноз

Букмекерские конторы гадают только о том, на какой отметке забитых остановится португальский гранд. Он понимает, что нужно поработать над разницей голов - ставим на них с форой -5,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
20 июня 2025 -
19:00
Окленд Сити
Фора Бенфики (-5.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Бенфика Окленд Сити Анатолий Трубин клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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