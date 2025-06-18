Найти лишнего: организаторы Уимблдона назвали обладателей wild card
14 британцев и... Петра Квитова!
Организаторы Уимблдонского турнира назвали теннисистов и теннисисток, которые получили wild card в 2025 году.
В списке 7 британцев, 7 британок и одна чешка – экс-вторая ракетка мира и двухкратная победительница Уимблдона (2011, 2014) Петра Квитова.
Мужчины:
- Джек Кларк (АТР 196)
- Оливер Кроуфорд (АТР 248)
- Дэн Эванс (АТР 199)
- Джордж Лоффаген (АТР 303)
- Йоханнус Мандей (АТР 232)
- Джек Пиннингтон Джонс (АТР 282)
- Генри Сирл (АТР 445)
Женщины:
- Джоди Беррейдж (WTA 162)
- Хэрриет Дарт (WTA 118)
- Франческа Джонс (WTA 132)
- Ханна Клагмен (WTA 577)
- Мика Стойсавлевич (WTA 919)
- Хизер Уотсон (WTA 147)
- Сюй Минге (WTA 350)
- Петра Квитова (WTA 572)
Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля. Украину в основе травяного слэма представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Днем ранее с основы снялась Ангелина Калинина. В квалификации мейджора из украинок сыграют Дарья Снигур и Александра Олейникова.
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