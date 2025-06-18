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  4. Найти лишнего: организаторы Уимблдона назвали обладателей wild card
Уимблдон
18 июня 2025, 16:40 |
247
1

Найти лишнего: организаторы Уимблдона назвали обладателей wild card

14 британцев и... Петра Квитова!

18 июня 2025, 16:40 |
247
1
Найти лишнего: организаторы Уимблдона назвали обладателей wild card
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы Уимблдонского турнира назвали теннисистов и теннисисток, которые получили wild card в 2025 году.

В списке 7 британцев, 7 британок и одна чешка – экс-вторая ракетка мира и двухкратная победительница Уимблдона (2011, 2014) Петра Квитова.

Мужчины:

  • Джек Кларк (АТР 196)
  • Оливер Кроуфорд (АТР 248)
  • Дэн Эванс (АТР 199)
  • Джордж Лоффаген (АТР 303)
  • Йоханнус Мандей (АТР 232)
  • Джек Пиннингтон Джонс (АТР 282)
  • Генри Сирл (АТР 445)

Женщины:

  • Джоди Беррейдж (WTA 162)
  • Хэрриет Дарт (WTA 118)
  • Франческа Джонс (WTA 132)
  • Ханна Клагмен (WTA 577)
  • Мика Стойсавлевич (WTA 919)
  • Хизер Уотсон (WTA 147)
  • Сюй Минге (WTA 350)
  • Петра Квитова (WTA 572)

Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля. Украину в основе травяного слэма представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Днем ранее с основы снялась Ангелина Калинина. В квалификации мейджора из украинок сыграют Дарья Снигур и Александра Олейникова.

По теме:
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Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Боуссон ку-ку?!
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