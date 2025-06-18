Найти лишнего: организаторы Уимблдона назвали обладателей wild card

Организаторы Уимблдонского турнира назвали теннисистов и теннисисток, которые получили wild card в 2025 году.

В списке 7 британцев, 7 британок и одна чешка – экс-вторая ракетка мира и двухкратная победительница Уимблдона (2011, 2014) Петра Квитова.

Мужчины:

Джек Кларк (АТР 196)

Оливер Кроуфорд (АТР 248)

Дэн Эванс (АТР 199)

Джордж Лоффаген (АТР 303)

Йоханнус Мандей (АТР 232)

Джек Пиннингтон Джонс (АТР 282)

Генри Сирл (АТР 445)

Женщины:

Джоди Беррейдж (WTA 162)

Хэрриет Дарт (WTA 118)

Франческа Джонс (WTA 132)

Ханна Клагмен (WTA 577)

Мика Стойсавлевич (WTA 919)

Хизер Уотсон (WTA 147)

Сюй Минге (WTA 350)

Петра Квитова (WTA 572)

Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля. Украину в основе травяного слэма представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Днем ранее с основы снялась Ангелина Калинина. В квалификации мейджора из украинок сыграют Дарья Снигур и Александра Олейникова.