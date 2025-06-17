Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Ангелина Калинина пропустит травяной мейджор в Великобритании
28-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 101) снялась с Уимблдонского турнира 2025.
Причина такого решения неизвестна. Украинки больше нет в списке участниц основной сетки травяного мейджора. Вместе Ангелины в основе Уимблдона сыграет японка Аои Ито (WTA 109).
Свой последний матч Ангелина провела 2 июня, когда в первом раунде грунтовых соревнований WTA 125 в Бари снялась с матча против Ирины Шиманович во втором сете из-за проблем с рукой.
Лучшим результатом Ангелины на кортах Уимблдона является второй раунд в 2022 и 2023 годах.
Украину в основе слэме в Великобритании представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
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