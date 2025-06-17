Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025

28-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 101) снялась с Уимблдонского турнира 2025.

Причина такого решения неизвестна. Украинки больше нет в списке участниц основной сетки травяного мейджора. Вместе Ангелины в основе Уимблдона сыграет японка Аои Ито (WTA 109).

Свой последний матч Ангелина провела 2 июня, когда в первом раунде грунтовых соревнований WTA 125 в Бари снялась с матча против Ирины Шиманович во втором сете из-за проблем с рукой.

Лучшим результатом Ангелины на кортах Уимблдона является второй раунд в 2022 и 2023 годах.

Украину в основе слэме в Великобритании представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.