Аль-Айн – Ювентус. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

19 июня на Ауди Филд пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Аль-Айн сыграет против Ювентуса. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аль-Айн

Команда была создана в 1968-м году. При этом она успела 14 раз стать чемпионом Объединенных Арабских Эмиратов. Правда, в последний раз этого добились в 2022-м году. С другой стороны, в прошлом сезоне получилось выиграть, только во второй раз в истории, азиатскую Лигу чемпионов.

Нынешний сезон для клуба откровенно не заладился. В феврале тренером назначили Владимира Ивича, но все, что у него получилось, это хотя бы подняться с 44 очками на 5-е место в итоговой турнирной таблице в первенстве ОАЭ. В Лиге чемпионов Азии футболисты напрочь провалились. Они в 8 поединках проиграли в 6 поединках при паре ничьих - абсолютно худший результат в их группе.

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Ювентус

Клуб пережил несколько тяжелых лет, когда и спортивных успехов не было, и руководство влипло в скандал. Но у Аллегри получилось добиться долгожданного прогресса в 2023/2024. Тогда он поднял подопечных на 3-е место в Серии А, впридачу победив в кубке Италии. Но на тот момент атмосфера была настолько токсичной в Турине, что досрочное увольнение Массимилиано никого не удивило.

Не ограничившись сменой тренера, летом еще и капитально перетрясли состав. Но ставка на Тиаго Мотту была провальной: он провалился везде, где только можно. Вылетев со всех остальных турниров, амбициозная команда рисковала и в Серии А снова вылететь из квартета лидеров. Но Тудор оказался неплохим пожарным. Он все же выиграл гонку у Ромы, взяв на одно очко больше, и закончили все же на четвертом месте. В качестве вознаграждения Игору предложили полноценный контракт как наставнику.

Статистика личных встреч

Как и многие другие пары на этом турнире, эта тоже до нынешнего поединка ни разу не пересекались на поле.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что представитель Ближнего Востока навяжет борьбу итальянскому гранду. Согласимся и поставим на Ювентус с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,69).