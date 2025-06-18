Реал – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

18 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Реал Мадрид сыграет против Аль-Хилаля. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в 2024-м году взяла с Анчелотти требл, пусть и с оговоркой, учитывая Суперкубок. Но, главное, тогда получилось выиграть ключевые турниры: досрочно победили в Примере, а закончило тот сезон очередным Ушастым в Лиге чемпионов. Но потом, даже несмотря на приход Мбаппе (а тот в итоге с ходу взял всеевропейскую Золотую бутсу), пошел спад. Да, взяли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Но об этом забыли после раннего вылета из Лиги чемпионов после поражений лондонскому Арсеналу, и неудач с Барселоной во всех внутренних турнирах.

В итоге Карло ушел тренировать сборную Испании, а в Мадрид вернулся Хаби Алонсо, теперь уже как главный тренер. Но на этом Флорентино Перес не ограничился, уже успел подписать Александар-Арнольда и Хейсена. Договорились и по Мастантуоно и Каррерасу, но те приедут позже. Отметим и уход Модрича, замену которому пока не искали.

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Аль-Хилаль

Клуб был основан в середине прошлого века. И подбирается к отметке в 20 чемпионских титулов. В том числе в 2024-м году получилось уверенно обогнать в гонке за лидерство у Ан-Насра, демонстрируя прекрасную статистику. Отметим и успехи в Лиге чемпионов Азии: в 2019-м и 2021-м были там победителями, а в следующем розыгрыше дошли до финала.

Но прошлый сезон откровенно не получился. Митрович и компания дошли до полуфинала Лиги чемпионов, но там неожиданно проиграли матч Аль-Ахли из Джидде, что на внутренней арене была только пятой. Да и в Профессиональной Лиге Саудовской Аравии отстали аж на 8 очков от Аль-Иттихада. Исправлять положение позвали Симоне Индзаги - он как тренер дебютирует как раз против испанского гранда. Но при этом с подписанием звезд пока не получается, от Осимхена и ряда других уже пришел отказ.

Статистика личных встреч

В феврале позапрошлого года стороны играли на клубном чемпионате мира прошлого формата. Тогда мадридский клуб выиграл 5:3.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в солидную победу испанцев. Согласимся и поставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,87).