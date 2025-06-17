Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1. Мастер-класс от триколор. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21
В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.
В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.
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В матче 3-го тура Франция уверенно переиграла Польшу (4:1).
В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция (по 7 очков), турнир покидают Грузия (3) и Польша (0).
Определена четвертьфинальная пара: Дания и Франция сыграют 22 июня в Прешове.
Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня
19:00. Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1
Голы: Зезе, 18, Сиссе, 19, 29, Аблин, 82 – Мосор, 61
События матча
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