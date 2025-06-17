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  4. Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1. Мастер-класс от триколор. Видео голов
Евро U21
Франция U21
17.06.2025 19:00 – FT 4 : 1
Польша U21
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17 июня 2025, 23:41 | Обновлено 17 июня 2025, 23:44
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Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1. Мастер-класс от триколор. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

17 июня 2025, 23:41 | Обновлено 17 июня 2025, 23:44
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Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1. Мастер-класс от триколор. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче 3-го тура Франция уверенно переиграла Польшу (4:1).

В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция (по 7 очков), турнир покидают Грузия (3) и Польша (0).

Определена четвертьфинальная пара: Дания и Франция сыграют 22 июня в Прешове.

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня

19:00. Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1

Голы: Зезе, 18, Сиссе, 19, 29, Аблин, 82 – Мосор, 61

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Франция U21).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ариэль Мосур (Польша U21).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джауи Сиссе (Франция U21).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джауи Сиссе (Франция U21).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Зезе (Франция U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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