Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1. Мастер-класс от триколор. Видео голов

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

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В матче 3-го тура Франция уверенно переиграла Польшу (4:1).

В 1/4 финала из этой группы вышли Португалия и Франция (по 7 очков), турнир покидают Грузия (3) и Польша (0).

Определена четвертьфинальная пара: Дания и Франция сыграют 22 июня в Прешове.

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 17 июня

19:00. Франция U-21 – Польша U-21 – 4:1

Голы: Зезе, 18, Сиссе, 19, 29, Аблин, 82 – Мосор, 61