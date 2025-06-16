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Евро U21
Франция U21
17.06.2025 19:00 - : -
Польша U21
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Чемпионат Европы
16 июня 2025, 19:14 | Обновлено 16 июня 2025, 19:38
79
0

Франция U-21 – Польша U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 17 июня в 19:00 по Киеву

16 июня 2025, 19:14 | Обновлено 16 июня 2025, 19:38
79
0
Франция U-21 – Польша U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Молодежная сборная Польши по футболу

Во вторник 17 июня состоится игра 3-го раунда молодежного Евро U-21 между сборными Франции и Польши. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Франция U-21

На отборе команда получила 16 очков за 8 игр, однако неожиданно заняла 2 место группы, уступив Словении на 1 зачетный пункт. Однако в стыковых поединках французы не играли, ведь попали в тройку лучших 2-х ступенек квалификации. Во 1-м туре Евро коллектив сыграл в нулевую ничью с Португалией, а во 2-м феерически вырвал победу на 90+12 минуте матча с Грузией. Сейчас Франция занимает 2-е место группы, и теперь даже ничья с Польшей или просто поражение Грузии в параллельном матче гарантирует команде выход в четвертьфинал.

Польша U-21

Как и Франция, Польша заняла 2-е место на квалификации, однако не играла в стыках благодаря попаданию в топ-3 лучших 2-х позиций отбора. Но вот игра на Евро у команды не задалась – два поражения против Грузии и Португалии с общим счетом 1:7 похоронили шансы команды на выход в плей-офф турнира.

Личные встречи

Команды никогда еще не встречались в официальных матчах.

Интересные факты

  • Ни одна команда на Евро не пропустила больше голов, чем Польша – 7 мячей.
  • В последних 6 играх сборная Польши одержала всего 1 победу.
  • Беспроигрышная серия Франции длится уже 7 поединков (включая товарищеские игры).

Возможные стартовые составы

Франция: Рест-Мерлен, Люкеба, Матсима, Сильдилья – Агуме, Лепенан, Дукуре – Лемарешаль, Тель, Барри

Польша: Тобиаш – Люберецкий, Бейгер, Мосор, Педа, Шмит – Форнальчик, Ленговский, Кулузинский, Козловски – Шимчак

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.73.

Прогноз Sport.ua
Франция U21
17 июня 2025 -
19:00
Польша U21
Тотал больше 3 1.73 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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