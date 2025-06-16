Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Клубный чемпионат мира
Челси
16.06.2025 22:00 - : -
Лос-Анджелес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 11:01 | Обновлено 16 июня 2025, 11:02
101
0

Челси – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 16 июня в 22:00 по Киеву

16 июня 2025, 11:01 | Обновлено 16 июня 2025, 11:02
101
0
Челси – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

16 июня на «Мерседес-Бенц Стэдиум» пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Челси сыграет против Лос-Анджелес. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда не так давно выигрывала Лигу чемпионов. Но после вынужденной смены владельца тут был заметный спад, из которого в 2023/2024 не вывел даже такой опытный менеджер, как Почеттино. И в таких условиях год назад новым наставником был приглашен Мареска.

Энцо понимал, что нужно добиваться заметного успеха, и смог оправдать ожидания, и даже превзойти их. Ведь удалось и на внутренней арене получилось подняться на четвертое место в АПЛ, чего и требовалось добиться в первую очередь. Ну и опционально у англичан удалось более чем уверенно оправдать свой статус фаворита №1 в Лиге конференций, сумев там без особенных проблем пройти всю дистанцию, и увенчать тот поход уверенной, крупной победой над опытным Бетисом.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Лос-Анджелес

Клуб был создан всего десятилетие назад, и то как франшиза - играть начал, на уровне МЛС, только в 2018-м году. И даже за столь короткое время получилось собрать такой список трофеев, что есть не у всех долгожителей: Кубок МЛС, пара побед в регулярном сезоне, Открытый кубок США. Да и в 2024-м году получилось стать лучшими в своей конференции, но в плей-офф закончили на этот раз в полуфинале Запада.

Сейчас подопечные Стива Черундоло были выбиты в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. А в МЛС уже не лидируют, но в целом держатся на довольно неплохом уровне, подходя к мировому чемпионату на фоне впечатляющей беспроигрышной серии. Причем, в отличие от конкурента из Туманного Альбиона, играли официальные поединки до последнего, а не собираясь снова после сборных и коротких выходных.

Статистика личных встреч

Как и многие другие пары турнира, эта проведет между собой первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Мареску и его подопечных. Энцо постепенно выстроил сильный коллектив. Индивидуальный тотал лондонцев больше 2.5 за 1.84 выглядит интересно.

Прогноз Sport.ua
Челси
16 июня 2025 -
22:00
Лос-Анджелес
Индивидуальный тотал Челси больше 2.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Это не предсезонка, это большой турнир»
Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Фламенго – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Челси Лос-Анджелес (MLS) прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Футбол | 15 июня 2025, 20:56 117
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию

Команда Унаи Мельгосы одержала первую победу на чемпионате Европы

Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата
Футбол | 16 июня 2025, 10:55 1
Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата
Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата

Олег Очеретько привлекает внимание «Эспаньола»

Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Футбол | 16.06.2025, 09:13
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Футбол | 16.06.2025, 08:24
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Другие виды | 15.06.2025, 19:41
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 10
Футбол
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем