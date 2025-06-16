Челси – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

16 июня на «Мерседес-Бенц Стэдиум» пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Челси сыграет против Лос-Анджелес. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда не так давно выигрывала Лигу чемпионов. Но после вынужденной смены владельца тут был заметный спад, из которого в 2023/2024 не вывел даже такой опытный менеджер, как Почеттино. И в таких условиях год назад новым наставником был приглашен Мареска.

Энцо понимал, что нужно добиваться заметного успеха, и смог оправдать ожидания, и даже превзойти их. Ведь удалось и на внутренней арене получилось подняться на четвертое место в АПЛ, чего и требовалось добиться в первую очередь. Ну и опционально у англичан удалось более чем уверенно оправдать свой статус фаворита №1 в Лиге конференций, сумев там без особенных проблем пройти всю дистанцию, и увенчать тот поход уверенной, крупной победой над опытным Бетисом.

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Лос-Анджелес

Клуб был создан всего десятилетие назад, и то как франшиза - играть начал, на уровне МЛС, только в 2018-м году. И даже за столь короткое время получилось собрать такой список трофеев, что есть не у всех долгожителей: Кубок МЛС, пара побед в регулярном сезоне, Открытый кубок США. Да и в 2024-м году получилось стать лучшими в своей конференции, но в плей-офф закончили на этот раз в полуфинале Запада.

Сейчас подопечные Стива Черундоло были выбиты в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. А в МЛС уже не лидируют, но в целом держатся на довольно неплохом уровне, подходя к мировому чемпионату на фоне впечатляющей беспроигрышной серии. Причем, в отличие от конкурента из Туманного Альбиона, играли официальные поединки до последнего, а не собираясь снова после сборных и коротких выходных.

Статистика личных встреч

Как и многие другие пары турнира, эта проведет между собой первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Мареску и его подопечных. Энцо постепенно выстроил сильный коллектив. Индивидуальный тотал лондонцев больше 2.5 за 1.84 выглядит интересно.