Финалистка Лондона и мать двоих детей: «Это сбывшаяся мечта»

Бывшая полуфиналистка Уимблдона, немецкая теннисистка Татьяна Мария, занимающая сейчас 86-е место в мировом рейтинге WTA, до прибытия на травяной турнир WTA 500 в Лондоне проиграла девять матчей подряд.

Однако ее игра с обилием резаных ударов и нестандартный стиль запутали не только Мэдисон Киз. На этой неделе она также обыграла четвертую сеяную и победительницу Уимблдона 2022 Елену Рыбакину в четвертьфинале, шестую сеяную Каролину Мухову и финалистку US Open 2021 Лейлу Фернандес.

«Это сбывшаяся мечта», – сказала 37-летняя мать двоих детей после победы над Киз со счетом 6:3, 7:6 (7:3), не отдав ни одной своей подачи. – «Это невероятно – играть здесь... Это особенное место, и я не могла бы мечтать о лучшем турнире для выхода в финал. Я так, так горжусь этим».

В возрасте 37 лет и 312 дней Мария стала самой возрастной финалисткой соревнований WTA в одиночном разряде с тех пор, как Серена Уильямс выиграла титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде в возрасте 38 лет (2020 год).

«Нужно всегда продолжать. Нельзя останавливаться – неважно, как все складывается», – добавила Мария. – «Думаю, я хороший пример. У меня были взлеты и падения, но я всегда шла дальше. Я люблю теннис, я обожаю этот спорт, и мы живем ради таких особенных моментов».