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WTA
14 июня 2025, 17:28 | Обновлено 14 июня 2025, 17:34
1145
0

37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне

Татьяна Мария творит сенсацию за сенсацию: на этот раз перед немкой пала Мэдисон Киз

14 июня 2025, 17:28 | Обновлено 14 июня 2025, 17:34
1145
0
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария (WTA 86) пробилась в финал травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В полуфинале немка сенсационно переиграла чемпионку Australian Open 2025 и восьмую ракетку мира Мэдисон Киз из США за 1 час и 30 минут.

WTA 500 Лондон. Трава, 1/2 финала

Татьяна Мария (Германия) – Мэдисон Киз (США) [2] – 6:3, 7:6 (7:3)

Мария провела четвертое очное противостояние против Киз и впервые сумела победить.

Татьяна стартовала в столице Британии с квалификации и на своем пути к финалу, помимо Киз, также прошла Чан Хао-Чин, Арину Родионову, Лейлу Фернандес, Каролину Мухову и Елену Рыбакину.

Мария впервые в карьере вышла в финал пятисотника, а вообще в карьере это будет четвертый решающий поединок на уровне Тура. Немка поборется за четвертый трофей и первый с 2017 года.

Татьяна Мария стала самой возрастной теннисисткой, которой удалось пробиться в финал WTA со времен Серены Уильямс в 2020 году.

За одну неделю Мария добыла три победы над теннисистками из первой двадцатки рейтинга WTA. Татьяна также впервые за три года победила соперницу из топ-10.

В финале Лондона Мария поборется либо против Чжэн Циньвень, либо против Аманды Анисимовой.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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