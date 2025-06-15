Американский теннисист рассказал, как он справляется с аутизмом

Американский теннисист Дженсон Бруксби (ATP 151) рассказал в интервью Tennis Channel, как он справляется с аутизмом, чтобы выступать на профессиональном уровне.

Жизнь американца изменилась после того, как в детстве ему был поставлен диагноз – аутизм. Несмотря на то, что в какой-то момент он поднялся на 33-е место в мировом рейтинге ATP, сейчас он значительно потерял.

Однако в апреле этого года Бруксби завоевал свой первый титул в ATP-туре на грунтовом турнире в Хьюстоне. На пути к трофею он переиграл таких именитых соотечественников, как Томми Пол и Фрэнсис Тиафо, что стало заслуженной наградой для игрока, который никогда не прекращал бороться за свой максимум, несмотря на трудности, с которыми в профессиональном теннисе сталкиваются единицы.

«Иногда наши самые серьезные трудности становятся нашей силой. Мне бы очень хотелось, чтобы у меня был теннисный кумир с аутизмом, добившийся успеха на профессиональном уровне – это дало бы мне уверенность в том, что я тоже способен», – признался Дженсон в интервью Tennis Channel.

«Будь то любой спорт, теннис или жизнь в целом, я считаю, что люди с аутизмом очень хорошо адаптируются к распорядку. Когда что-то срабатывает – это лучшее чувство. В сочетании с упорной работой над целями это мощная комбинация, и я чувствую себя с этим очень уверенно.

Моя главная сила – это способность фокусироваться на мельчайших деталях на очень высоком уровне, что особенно важно в стрессовых ситуациях. Независимо от давления, если я чувствую себя комфортно в нескольких ключевых моментах и могу быть стабильным долгое время, это отличает меня от тех, кто испытывает взлеты и падения.

Иногда аутизм заставляет меня зацикливаться на вещах больше, чем хотелось бы. Но я воспринимаю аутизм как силу, а не как слабость».