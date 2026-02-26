Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
26 февраля 2026, 20:50 | Обновлено 26 февраля 2026, 21:25
Определены обе пары 1/2 финала турнира АТР 500 в Дубае

Таллон Грикспор переиграл Якуба Меншика и стал последним полуфиналистом

Определены обе пары 1/2 финала турнира АТР 500 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор

27 февраля на турнире ATP 500 в Дубае состоятся полуфинальные матчи.

Пары 1/2 финала: Феликс Оже-Альяссим и беспрапорный Даниил Медведев, нейтрал Андрей Рублев и Таллон Грикспор.

Оже-Альяссим на пути к полуфиналу уже успел обыграть Чжичжэнь Чжана, Джованни Мпеши Перрикара и Иржи Легечку. Феликс первый сеяный на турнире. Это 42-й полуфинал канадца.

Таллон Грикспор на пути к полуфиналу одолел Отто Виртанена, Александра Бублика и Якуба Меншика. Это будет 11-й полуфинал нидерландца.

АТР 500 Дубай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Феликс Оже-Альяссим [8] – Иржи Легечка [24] – 6:3, 7:6 (6:2)
Даниил Медведев [11] – Дженсон Бруксби [49] – 6:2, 6:1

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [18] – Артур Риндеркнеш [31] – 6:2, 6:4
Таллон Грикспор [25] – Якуб Меншик [13] – 6:3, 3:6, 6:2

АТР 500 Дубай. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим [8] – Даниил Медведев [11]
Андрей Рублев [18] – Таллон Грикспор [25]

ATP Дубай Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Андрей Рублев Таллон Грикспор Артур Риндеркнеш Дженсон Бруксби Якуб Меншик Иржи Легечка
