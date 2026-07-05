Синнер, Зверев, Джокович. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона

3 и 4 июля на Уимблдонском турнире-2026 состоялись поединки третьего круга и были определены пары 1/8 финала.

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер без проблем обыграл американца Дженсона Бруксби (ATP 81) в трех сетах – 6:4, 6:3, 6:4.

Второй сеяный Александр Зверев на пути к четвертому раунду одолел американца Маркоса Гирона (ATP 92) в трех партиях – 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

Легендарный серб Новак Джокович в третьем раунде в четырех партиях переиграл француза Артура Риндеркнеша (ATP 28) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Уимблдон-2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Синтаро Мотидзуки [Q]

Хуберт Хуркач – Ян-Леннард Штруфф

Феликс Оже-Альяссим [3] – Алехандро Давидович-Фокина [22]

Роман Сафиуллин [Q] – Новак Джокович [7]

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [5] – Флавио Коболли [9]

Григор Димитров [WC] – Артур Фери [WC]

Тейлор Фритц [6] – Александр Бублик [10]

Иржи Легечка [13] – Александр Зверев [2]

Видеообзор матча Янник Синнер – Дженсон Бруксби

Видеообзор матча Артур Риндеркнеш – Новак Джокович

Видеообзор матча Маркос Гирон – Александр Зверев