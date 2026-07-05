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  4. Синнер, Зверев, Джокович. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Уимблдон
05 июля 2026, 01:43 |
166
0

Синнер, Зверев, Джокович. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона

4 июля завершились все поединки третьего круга травяного мейджора

05 июля 2026, 01:43 |
166
0
Синнер, Зверев, Джокович. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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3 и 4 июля на Уимблдонском турнире-2026 состоялись поединки третьего круга и были определены пары 1/8 финала.

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер без проблем обыграл американца Дженсона Бруксби (ATP 81) в трех сетах – 6:4, 6:3, 6:4.

Второй сеяный Александр Зверев на пути к четвертому раунду одолел американца Маркоса Гирона (ATP 92) в трех партиях – 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

Легендарный серб Новак Джокович в третьем раунде в четырех партиях переиграл француза Артура Риндеркнеша (ATP 28) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Уимблдон-2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Синтаро Мотидзуки [Q]
Хуберт Хуркач – Ян-Леннард Штруфф

Феликс Оже-Альяссим [3] – Алехандро Давидович-Фокина [22]
Роман Сафиуллин [Q] – Новак Джокович [7]

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [5] – Флавио Коболли [9]
Григор Димитров [WC] – Артур Фери [WC]

Тейлор Фритц [6] – Александр Бублик [10]
Иржи Легечка [13] – Александр Зверев [2]

Видеообзор матча Янник Синнер – Дженсон Бруксби

Видеообзор матча Артур Риндеркнеш – Новак Джокович

Видеообзор матча Маркос Гирон – Александр Зверев

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Янник Синнер Синтаро Мотидзуки Хуберт Хуркач Ян-Леннард Штруфф Феликс Оже-Альяссим Алехандро Давидович-Фокина Роман Сафиуллин Новак Джокович Алекс де Минаур Флавио Коболли Григор Димитров Артур Фери Тейлор Фритц Александр Бублик Иржи Легечка Александр Зверев Дженсон Бруксби Артур Риндеркнеш Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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