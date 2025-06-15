Бавария – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

15 июня на TQL Стэдиум пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Бавария сыграет против Окленд Сити. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда на фарте сохранила серебряную салатницу в 2023-м году, за счет осечки Боруссии в Дортмунде в последнем туре. Попытавшись учесть тот урок, в Мюнхен следующим летом закупили немало звезд во главе с Кейном... И не взяли ни единого трофея, а в Бундеслиге даже скатились на третье место!

Поднимать гранд из такой ямы позвали Компани, что как раз с Бернли не удержался в АПЛ. Тот с основном задачей справился хорошо, солидно обойдя Байер в споре за немецкое футбольное первенство. Но при этом ему же отдали победу в кубке, еще осенью. А весной, пройдя этого же соперника в Лиге чемпионов, потом немцы все же вылетели из турнира из-за поражения на своем поле Интеру - на выезде потом ограничились боевой ничьей.

Окленд Сити

Клуб помещен в достаточно тепличные условия. Ну с кем в Океании бороться, если Австралия с ее сильными проектами уже довольно давно выступает в футбольной Азии? Более того, Веллингтон Феникс тоже ведь решил представлять Новую Зеландию в А-Лиге. Вот и остается гонять всех и на внутренней арене, в Национальной Лиге, и в региональной Северной Лиге, и в Лиге чемпионов - там весной взяли четвертую победу кряду.

При этом на клубных чемпионатах новозеландцы привычно ничего не показывают. Они после неожиданной бронзы-2014 вот уже пять раз кряду проигрывали первому же сопернику и сразу отправлялись назад. Так было и прошлой осенью, когда сразу Аль-Ахли проиграли, еще и с откровенно унизительным счетом 2:6.

Статистика личных встреч

До этого представители Германии и Океании избегали очных матчей даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут даже призрака интриги, уж очень разным выглядит уровень соперников. Согласимся и поставим на то, что такого соперника Кейн и компания разгромят - берем предложение с форой в виде -4,0 голов (коэффициент - 1,65).