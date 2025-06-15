Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
Бавария
15.06.2025 19:00 - : -
Окленд Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 03:09 |
13
0

Бавария – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 15 июня и начнется в 19:00 по Киеву

15 июня 2025, 03:09 |
13
0
Бавария – Окленд Сити. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

15 июня на TQL Стэдиум пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Бавария сыграет против Окленд Сити. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда на фарте сохранила серебряную салатницу в 2023-м году, за счет осечки Боруссии в Дортмунде в последнем туре. Попытавшись учесть тот урок, в Мюнхен следующим летом закупили немало звезд во главе с Кейном... И не взяли ни единого трофея, а в Бундеслиге даже скатились на третье место!

Поднимать гранд из такой ямы позвали Компани, что как раз с Бернли не удержался в АПЛ. Тот с основном задачей справился хорошо, солидно обойдя Байер в споре за немецкое футбольное первенство. Но при этом ему же отдали победу в кубке, еще осенью. А весной, пройдя этого же соперника в Лиге чемпионов, потом немцы все же вылетели из турнира из-за поражения на своем поле Интеру - на выезде потом ограничились боевой ничьей.

Окленд Сити

Клуб помещен в достаточно тепличные условия. Ну с кем в Океании бороться, если Австралия с ее сильными проектами уже довольно давно выступает в футбольной Азии? Более того, Веллингтон Феникс тоже ведь решил представлять Новую Зеландию в А-Лиге. Вот и остается гонять всех и на внутренней арене, в Национальной Лиге, и в региональной Северной Лиге, и в Лиге чемпионов - там весной взяли четвертую победу кряду.

При этом на клубных чемпионатах новозеландцы привычно ничего не показывают. Они после неожиданной бронзы-2014 вот уже пять раз кряду проигрывали первому же сопернику и сразу отправлялись назад. Так было и прошлой осенью, когда сразу Аль-Ахли проиграли, еще и с откровенно унизительным счетом 2:6.

Статистика личных встреч

До этого представители Германии и Океании избегали очных матчей даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут даже призрака интриги, уж очень разным выглядит уровень соперников. Согласимся и поставим на то, что такого соперника Кейн и компания разгромят - берем предложение с форой в виде -4,0 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Бавария
15 июня 2025 -
19:00
Окленд Сити
Фора Баварии (-4) 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ПСЖ – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Аль-Ахли – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Нидерланды U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Бавария Окленд Сити клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Футбол | 15 июня 2025, 01:03 0
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Поединок состоится 15 июня в 19:00 по Киеву

Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Волейбол | 14 июня 2025, 18:25 30
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН

Украинцы потерпели первое поражение на турнире

Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Футбол | 14.06.2025, 05:06
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Футбол | 14.06.2025, 07:50
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Футбол | 14.06.2025, 06:55
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 16
Футбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 4
Бокс
Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам
Хаби Алонсо решил выгнать игрока из Реала и не допускает к тренировкам
13.06.2025, 00:02 1
Футбол
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 7
Футбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 10
Бокс
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
13.06.2025, 20:26 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем