Таблицы Евро-2025 U-21. Пять мячей Португалии, победа Италии, драма Франции
14 июня определились два первых четверньфиналиста молодежного Евро: Испания и Италия
14 июня в Словакии на Евро-2025 среди команд U-21 состоялись матч второго тура в группах А и С.
В квартете А Испания U-21 переиграла Румынию U-21 со счетом 2:1. До 85-й минуты испанцы уступали 0:1, но сумели оформить эффектный камбек благодаря голам Микеля Хаурехисара и Роберто Фернандеса Жана на 85-й и 88-й минутах соответственно.
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Команда Италии U-21 минимально одолела сверстников из Словакии 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил Чезар Казадеи.
Благодаря этим победам Испания и Италия набрали по 6 очков и досрочно гарантировали себе четвертьфинал. В последнем туре группы испанцы и итальянцы проведут очное противостояние.
В группе С сборная Португалии U-21 разгромила Польшу U-21 5:0. Дубль положил Жеовани Кенда.
В параллельной игре Франция U-21 и Грузия U-21 устроили драму. Французы побеждали 1:0 до 76-й минуты, после чего пропустили два мяча, но сумели не только спастись, но и вырвать победу благодаря забитым голам на 89-й и 90+12-й (!) минутах от Жоанна Лепенана и Тьерно Барри соответственно.
По итогам двух туров Португалия и Франция с 4 очками делят первое и второе места. У Грузии 3 пункта и третья строчка, Польша с 0 баллами замыкает квартет.
15 числа на Евро-2025 U-21 состоятся поединки в группах B и D. В частности, свой матч проведет и молодежная сборная Украины против Финляндии (19:00).
Евро-2025 U-21. 14 июня
Группа A. 2-й тур
- Испания U-21 – Румыния U-21 – 2:1
Голы: Хаурехисар, 85, Фернандес Жан, 88 – Мунтяну, 4
Удаление: Бланута, 84
- Словакия U-21 – Италия U-21 – 0:1
Гол: Казадеи, 7
Группа С. 2-й тур
- Португалия U-21 – Польша U-21 – 5:0
Голы: Кенда, 16, 24, Энрике Арахуо, 30, Бернарду, 41, Гомеш, 63
- Франция U-21 – Грузия U-21 – 3:2
Голы: Тель, 35 (пен.), Лепенан, 89, Барри, 90+12 – Абуашвили, 76, Сазонов, 84
Таблица группы А Евро-2025 U-21
|Евро U21 Группа А
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания U21
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2
|Италия U21
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3
|Словакия U21
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4
|Румыния U21
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Таблица группы C Евро-2025 U-21
|Евро U21 Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Португалия U21
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2
|Франция U21
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3
|Грузия U21
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4
|Польша U21
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
События матча
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