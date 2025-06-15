Таблицы Евро-2025 U-21. Пять мячей Португалии, победа Италии, драма Франции

14 июня в Словакии на Евро-2025 среди команд U-21 состоялись матч второго тура в группах А и С.

В квартете А Испания U-21 переиграла Румынию U-21 со счетом 2:1. До 85-й минуты испанцы уступали 0:1, но сумели оформить эффектный камбек благодаря голам Микеля Хаурехисара и Роберто Фернандеса Жана на 85-й и 88-й минутах соответственно.

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Команда Италии U-21 минимально одолела сверстников из Словакии 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил Чезар Казадеи.

Благодаря этим победам Испания и Италия набрали по 6 очков и досрочно гарантировали себе четвертьфинал. В последнем туре группы испанцы и итальянцы проведут очное противостояние.

В группе С сборная Португалии U-21 разгромила Польшу U-21 5:0. Дубль положил Жеовани Кенда.

В параллельной игре Франция U-21 и Грузия U-21 устроили драму. Французы побеждали 1:0 до 76-й минуты, после чего пропустили два мяча, но сумели не только спастись, но и вырвать победу благодаря забитым голам на 89-й и 90+12-й (!) минутах от Жоанна Лепенана и Тьерно Барри соответственно.

По итогам двух туров Португалия и Франция с 4 очками делят первое и второе места. У Грузии 3 пункта и третья строчка, Польша с 0 баллами замыкает квартет.

15 числа на Евро-2025 U-21 состоятся поединки в группах B и D. В частности, свой матч проведет и молодежная сборная Украины против Финляндии (19:00).

Евро-2025 U-21. 14 июня

Группа A. 2-й тур

Испания U-21 – Румыния U-21 – 2:1

Голы: Хаурехисар, 85, Фернандес Жан, 88 – Мунтяну, 4

Удаление: Бланута, 84

Словакия U-21 – Италия U-21 – 0:1

Гол: Казадеи, 7

Группа С. 2-й тур

Португалия U-21 – Польша U-21 – 5:0

Голы: Кенда, 16, 24, Энрике Арахуо, 30, Бернарду, 41, Гомеш, 63

Франция U-21 – Грузия U-21 – 3:2

Голы: Тель, 35 (пен.), Лепенан, 89, Барри, 90+12 – Абуашвили, 76, Сазонов, 84

Таблица группы А Евро-2025 U-21

Евро U21 Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Испания U21 2 2 0 0 5 - 3 6 2 Италия U21 2 2 0 0 2 - 0 6 3 Словакия U21 2 0 0 2 2 - 4 0 4 Румыния U21 2 0 0 2 1 - 3 0 Полная таблица

Таблица группы C Евро-2025 U-21