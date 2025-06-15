Словакия U21

14.06.2025 22:00 – FT 0 : 1
Молодежные турниры15 июня 2025, 04:41 |
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Словакия U-21 – Италия U-21 – 0:1. Огорчили хозяев Евро-2025. Видео гола
Смотрите видеообзор матча второго тура группы А молодежного Евро-2025
15 июня 2025, 04:41 |
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14 июня состоялся матч 2-го тура группы А Евро-2025 среди команд U-21 между сборными Словакии и Италии.
Поединок прошел на Городской Арене в словацком городе Трнава. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев.
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Евро-2025 U-21. 14 июня
Группа A. 2-й тур
Словакия U-21 – Италия U-21 – 0:1
Гол: Казадеи, 7
Видеообзор матча
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил Чезаре Казадей (Италия U21).
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