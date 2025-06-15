Словакия U21

14 июня состоялся матч 2-го тура группы А Евро-2025 среди команд U-21 между сборными Словакии и Италии.

Поединок прошел на Городской Арене в словацком городе Трнава. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев.

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Евро-2025 U-21. 14 июня

Группа A. 2-й тур

Словакия U-21 – Италия U-21 – 0:1

Гол: Казадеи, 7

Видеообзор матча