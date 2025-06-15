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Евро U21
Словакия U21
14.06.2025 22:00 – FT 0 : 1
Италия U21
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Молодежные турниры
15 июня 2025, 04:41 |
9
0

Словакия U-21 – Италия U-21 – 0:1. Огорчили хозяев Евро-2025. Видео гола

Смотрите видеообзор матча второго тура группы А молодежного Евро-2025

15 июня 2025, 04:41 |
9
0
Словакия U-21 – Италия U-21 – 0:1. Огорчили хозяев Евро-2025. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня состоялся матч 2-го тура группы А Евро-2025 среди команд U-21 между сборными Словакии и Италии.

Поединок прошел на Городской Арене в словацком городе Трнава. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Евро-2025 U-21. 14 июня

Группа A. 2-й тур

Словакия U-21 – Италия U-21 – 0:1

Гол: Казадеи, 7

Видеообзор матча

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Чезаре Казадей (Италия U21).
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Чезаре Казадеи видео голов и обзор сборная Италии по футболу U-21 сборная Словакии по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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