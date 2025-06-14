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Испания U21
14.06.2025 19:00 - : -
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Молодежные турниры
14 июня 2025, 15:53 | Обновлено 14 июня 2025, 16:56
84
0

Евро-2025 U-21. Матчи 2-го тура, 14 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите вечером 14 июня поединки 2-го тура чемпионата Европы U-21

14 июня 2025, 15:53 | Обновлено 14 июня 2025, 16:56
84
0
Евро-2025 U-21. Матчи 2-го тура, 14 июня. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.

В очередной игровой день 14 июня проходят 4 поединка 2-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 14 июня

  • 19:00. Испания U-21 – Румыния U-21
  • 22:00. Португалия U-21 – Польша U-21
  • 22:00. Словакия U-21 – Италия U-21
  • 22:00. Франция U-21 – Грузия U-21

Инфографика

19:00. Испания U-21 – Румыния U-21

22:00. Португалия U-21 – Польша U-21

22:00. Словакия U-21 – Италия U-21

22:00. Франция U-21 – Грузия U-21

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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