Евро-2025 U-21. Матчи 2-го тура, 14 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите вечером 14 июня поединки 2-го тура чемпионата Европы U-21
В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21, одним из участников которого является молодежная сборная Украины U-21.
В очередной игровой день 14 июня проходят 4 поединка 2-го тура континентального первенства.
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Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Евро-2025 U-21. 2-й тур, 14 июня
- 19:00. Испания U-21 – Румыния U-21
- 22:00. Португалия U-21 – Польша U-21
- 22:00. Словакия U-21 – Италия U-21
- 22:00. Франция U-21 – Грузия U-21
Инфографика
19:00. Испания U-21 – Румыния U-21
22:00. Португалия U-21 – Польша U-21
22:00. Словакия U-21 – Италия U-21
22:00. Франция U-21 – Грузия U-21
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