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Евро U21
Испания U21
14.06.2025 19:00 – FT 2 : 1
Румыния U21
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Молодежные турниры
15 июня 2025, 04:25 |
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Испания U-21 – Румыния U-21 – 2:1. Камбек за три минуты. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура группы А молодежного Евро-2025

15 июня 2025, 04:25 |
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0
Испания U-21 – Румыния U-21 – 2:1. Камбек за три минуты. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня состоялся матч второго тура группы А Евро-2025 среди команд U-21 между сборными Испании и Румынии.

Поединок прошел на стадионе Тегельне Поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фурия Роха уступала 0:1 до 85-й минуты, но сумела оформить камбек и досрочно выйти в четвертьфинал турнира.

Евро-2025 U-21. 14 июня

Группа A. 2-й тур

Испания U-21 – Румыния U-21 – 2:1

Голы: Хаурехисар, 85, Фернандес Жан, 88 – Мунтяну, 4

Удаление: Бланута, 84

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фернандес (Испания U21).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Хаурегисар (Испания U21).
85’
Владислав Блэнуцэ (Румыния U21) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Луи Мунтяну (Румыния U21).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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