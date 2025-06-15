Испания U21

14 июня состоялся матч второго тура группы А Евро-2025 среди команд U-21 между сборными Испании и Румынии.

Поединок прошел на стадионе Тегельне Поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

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Фурия Роха уступала 0:1 до 85-й минуты, но сумела оформить камбек и досрочно выйти в четвертьфинал турнира.

Евро-2025 U-21. 14 июня

Группа A. 2-й тур

Испания U-21 – Румыния U-21 – 2:1

Голы: Хаурехисар, 85, Фернандес Жан, 88 – Мунтяну, 4

Удаление: Бланута, 84

Видеообзор матча