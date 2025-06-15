Испания U21

Испания U-21 – Румыния U-21 – 2:1. Камбек за три минуты. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча второго тура группы А молодежного Евро-2025
14 июня состоялся матч второго тура группы А Евро-2025 среди команд U-21 между сборными Испании и Румынии.
Поединок прошел на стадионе Тегельне Поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.
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Фурия Роха уступала 0:1 до 85-й минуты, но сумела оформить камбек и досрочно выйти в четвертьфинал турнира.
Евро-2025 U-21. 14 июня
Группа A. 2-й тур
Испания U-21 – Румыния U-21 – 2:1
Голы: Хаурехисар, 85, Фернандес Жан, 88 – Мунтяну, 4
Удаление: Бланута, 84
Видеообзор матча
События матча
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