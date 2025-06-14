Два гола за три минуты. Испания избежала сенсации в матче Евро U-21

Состоялся матч второго тура в группе A на молодежном чемпионате Европы U-21 между Испанией и Румынией.

Сборная Румынии едва не сотворила сенсацию в поединке с фаворитом. Румыны, забив на четвертой минуте встречи, почти до конца удерживали победный счет, но в конце, действуя в меньшинстве, пропустили два гола за три минуты.

Испания лидирует в группе с шестью пунктами, а Румыния идет последней с двумя поражениями. Италия (3 очка) и Словакия (0 пунктов) сыграют между собой сегодня вечером.

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Группа A

Испания U-21 – Румыния U-21 2:1

Голы: Хаурехисар, 85, Фернандес, 88 – Мунтяну, 4