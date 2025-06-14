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Евро U21
Испания U21
14.06.2025 19:00 – FT 2 : 1
Румыния U21
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Чемпионат Европы
14 июня 2025, 21:04 |
427
0

Два гола за три минуты. Испания избежала сенсации в матче Евро U-21

Испания забила два гола в конце встречи

14 июня 2025, 21:04 |
427
0
Два гола за три минуты. Испания избежала сенсации в матче Евро U-21
AS

Состоялся матч второго тура в группе A на молодежном чемпионате Европы U-21 между Испанией и Румынией.

Сборная Румынии едва не сотворила сенсацию в поединке с фаворитом. Румыны, забив на четвертой минуте встречи, почти до конца удерживали победный счет, но в конце, действуя в меньшинстве, пропустили два гола за три минуты.

Испания лидирует в группе с шестью пунктами, а Румыния идет последней с двумя поражениями. Италия (3 очка) и Словакия (0 пунктов) сыграют между собой сегодня вечером.

Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Группа A

Испания U-21 – Румыния U-21 2:1
Голы: Хаурехисар, 85, Фернандес, 88 – Мунтяну, 4

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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