Два гола за три минуты. Испания избежала сенсации в матче Евро U-21
Испания забила два гола в конце встречи
Состоялся матч второго тура в группе A на молодежном чемпионате Европы U-21 между Испанией и Румынией.
Сборная Румынии едва не сотворила сенсацию в поединке с фаворитом. Румыны, забив на четвертой минуте встречи, почти до конца удерживали победный счет, но в конце, действуя в меньшинстве, пропустили два гола за три минуты.
Испания лидирует в группе с шестью пунктами, а Румыния идет последней с двумя поражениями. Италия (3 очка) и Словакия (0 пунктов) сыграют между собой сегодня вечером.
Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Группа A
Испания U-21 – Румыния U-21 2:1
Голы: Хаурехисар, 85, Фернандес, 88 – Мунтяну, 4
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