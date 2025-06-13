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Евро U21
Испания U21
14.06.2025 19:00 - : -
Румыния U21
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Чемпионат Европы
13 июня 2025, 14:39 |
49
0

Испания U-21 – Румыния U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 14 июня в 19:00 по Киеву

13 июня 2025, 14:39 |
49
0
Испания U-21 – Румыния U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 июня состоится игра 2-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Испании и Румынии. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Испания U-21

Квалификацию на турнир коллектив провел очень уверенно – за 10 матчей клуб имел только 1 осечку, ничью в игре с Бельгией, но 28 очков все равно позволили команде занять безоговорочную 1-ю строчку на отборе и получить прямую путевку на Евро. В 1-м туре Испания не без проблем одолела хозяев турнира, Словакию, со счетом 2:3, поэтому молодежная «Фурия Роха» сейчас занимает 1-е место группы А.

Румыния U-21

Как и Испания, румыны завоевали путевку на турнир благодаря 1-му месту в группе отбора, однако сделали это не так уверенно – команда завоевала 22 очка за 10 игр квалификации, обеспечив себе первенство только в последнем туре. А вот первую игру на Евро Румыния проиграла сверстникам из Италии со счетом 1:0, хотя статистически «аззури» уступали «трехцветным».

Личные встречи

В официальных поединках команды противостояли друг другу только раз – в рамках группового этапа Евро 2023. Тогда испанцы одержали победу над соперником со счетом 0:3. Однако с тех пор в коллективах произошло немало изменений.

Интересные факты

  • На отборе Испания пропустила всего 5 голов – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • Только сборная Нидерландов получила больше очков на квалификации (30), чем Испания – 28 зачетных пунктов.
  • В последних 10 официальных играх Румыния пропустила 8 мячей, а смогла забить 21 мяч.

Возможные стартовые составы

Испания: Итурбе – Буэну, Таррега, Москера, Пубил – Туррьенс, Герра – Лопес, Торре, Санчес – Джозеф

Румыния: Савва – Борза, Илье, Игнат, Казнь – Грамни, Акдаг, Корбу – Илие, Мунтяну, Бурнете

Прогноз

Я поставлю на Испанию с форой -1 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Испания U21
14 июня 2025 -
19:00
Румыния U21
Испания с форой -1 1.54 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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