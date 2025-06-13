В субботу, 14 июня состоится игра 2-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Словакии и Италии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Словакия U-21

Словаки, как хозяева турнира квалификации не проходили, а проводили товарищеские матчи. 3 таких поединка провела сборная в 2025 году, однако не смогла победить ни в одном из них. В 1-м туре Евро Словакия потерпела поражение против Испании со счетом 2:3.

Италия U-21

За 10 игр квалификации «аззури» завоевали 22 очка и заняли первое место, опередив на 3 балла Норвегию и Ирландию. В 1-й игре Евро коллектив противостоял крепкой сборной Румынии и одержал минимальную победу 1:0.

Личные встречи

Коллективы никогда не встречались в очных поединках текущими составами.

Интересные факты

Словакия не может победить 6 игр подряд. Последняя победа коллектива состоялась еще в октябре 2024 года в игре против Уэльса.

За 10 игр отбора сборная Италии пропустила всего 4 гола – 2-й лучший результат среди всех команд.

В 4 из последних 5 официальных матчей Италии удавалось сохранить ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Словакия: Белко – Яворчек, Оберт, Якубко, Копасек – Суслов, Небыла, Риго – Зауэр, Сауэр, Марчелли

Италия: Депланше – Руджери, Пирола, Хиларди, Дзанотти – Ндур, Прати, Фаббиан – Колеошо, Бальданцы – Ньонто

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua Словакия U21 Италия U21 Тотал меньше 3 1.72 Сделать ставку

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