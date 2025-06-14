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Молодежные турниры
14 июня 2025, 15:58 | Обновлено 14 июня 2025, 15:59
368
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Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного ЧЕ-2025

Поединок второго тура группы D состоится 15 июня в 19:00 по Киеву

14 июня 2025, 15:58 | Обновлено 14 июня 2025, 15:59
368
0
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного ЧЕ-2025
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15 июня свою вторую встречу на молодежном Евро проведут Финляндия U-21 – Украина U-21. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Финляндия U-21

Финская молодежь неплохо провела квалификацию, заняв второе место в группе, уступили только румынам два очка. Пришлось играть матчи плей-офф против ровесников из Норвегии. Все решилось в первой встрече, когда Финляндия выиграла дома 5:1, во второй встрече норвежцы хоть и взяли реванш – 2:1, но путевку на Евро получили финны.

В стартовом матче этого турнира скандинавы считались андердогами в паре против Нидерландов, но шокировали соперника, когда повели 2:0 к 28-й минуте. После этого, соблазн сыграть на удержание был велик, финны практически своего добились, немного не дотерпели. Соперник отквитал один мяч на старте второй половины, а сравнял счет на 90+3 минуте, в итоге, обидная ничья с фаворитом группы – 2:2.

Украина U-21

Хоть украинцы тоже стали вторыми в квалификации, они практически отдали первое место Англии, проиграв две последние встречи отбора. Было понятна, что команда даже со второго место пробьется напрямую в финальную часть турнира.

В первой встречи Евро пришлось сыграть против ровесников из Дании, букмекеры давали соперникам равные шансы, по игре можно сказать, что они не прогадали. Украинцы хорошо провели первый тайм, который выиграли благодаря голу Волошина. Во второй половине соперник сравнял, но на 78-й минуте Брагару отличным ударом снова вывел вперед «сине-желтых». Развязка наступила в концовке, вышедший на замену Осула, оформил гол + пас, чем принес датчанам победу – 3:2. Обидное, возможно, даже не заслуженное поражение, но надо бороться дальше.

Личные встречи

Последний раз сборные до 21 года этих стран, пересекались еще в 2019-2020 годах, в квалификации к Евро, тогда они обменялись выездными победами со счетом 2:0. Те встречи совсем не связаны с предстоящим матчем, так как сменилось уже несколько поколений за этот период.

Прогноз

Хоть на бумаге украинцы и считаются небольшими фаворитами, финны в первом матче показали, насколько они могут быть опасны.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Финляндии U21 – 3,61, ничья – 4, победа Украины U21– 1,86. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Обе команды сыграют на фоне упущенных возможностей в первом туре, будет настрой исключительно на победу. Думаю, украинцы смогут взять три очка, ставлю здесь на их успех.

Прогноз Sport.ua
Финляндия U21
15 июня 2025 -
19:00
УКРАИНА U21
Победа Украины U-21 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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