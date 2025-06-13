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Евро U21
Чехия U21
12.06.2025 22:00 – FT 1 : 3
Англия U21
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13 июня 2025, 01:23 | Обновлено 13 июня 2025, 02:04
28
0

Чехия U21 – Англия U21 – 1:3. Эллиотт, Роу и Крессуэлл. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21

13 июня 2025, 01:23 | Обновлено 13 июня 2025, 02:04
28
0
Чехия U21 – Англия U21 – 1:3. Эллиотт, Роу и Крессуэлл. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

12 июня состоялись 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Англия переиграла Чехию (3:1).

Голы у английской команды забили Харви Эллиотт, Джонатан Роу и Чарли Крессуэлл.

Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня

22:00. Чехия U-21 – Англия U-21 – 1:3

Голы: Фила, 51 – Эллиотт, 39, Роу, 48, Крессуэлл, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Чарли Крессуэлл (Англия U21).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Фила (Чехия U21).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Англия U21).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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