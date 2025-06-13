12.06.2025 22:00 – FT 1 : 3
Молодежные турниры13 июня 2025, 01:23 | Обновлено 13 июня 2025, 02:04
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Чехия U21 – Англия U21 – 1:3. Эллиотт, Роу и Крессуэлл. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21
13 июня 2025, 01:23 | Обновлено 13 июня 2025, 02:04
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В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.
12 июня состоялись 4 поединка 1-го тура континентального первенства.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре Англия переиграла Чехию (3:1).
Голы у английской команды забили Харви Эллиотт, Джонатан Роу и Чарли Крессуэлл.
Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня
22:00. Чехия U-21 – Англия U-21 – 1:3
Голы: Фила, 51 – Эллиотт, 39, Роу, 48, Крессуэлл, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Чарли Крессуэлл (Англия U21).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Фила (Чехия U21).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Англия U21).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
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