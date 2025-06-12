12 июня на «МОЛ-Арене» пройдет матч 1-го тура Евро U-21, в котором молодежная сборная Чехии сыграет против молодежной сборной Англии. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Чехия U-21

Команда была сильна на стыке веков: брала второе место в 2000-м и даже становилась чемпионом в следующем раунде, в 2002-м. Но потом прибавили лишь полуфинал в 2011-м. В остальных Евро, куда пробивались, был вылет после группового раунда.

Сейчас чехи на чемпионат пропали с максимальными проблемами. Сначала в группе и получилось собрать всего 14 очков – меньше, чем у Дании, и поровну с валлийцами. Но опередили оппонентов из Уэльса за счет того, что с ними лучше провели очные встречи – ничья и победа. Понятно, что этим все не закончилось: дальше такие «вторые» проводили стыковые встречи. И там славяне смогли очень уверенно, 2-0, выиграть первый же поединок, превратив ответный почти в формальность – в итоге там был ничейный результат.

Англия U-21

Сборная в 2023-м году, на предыдущем молодежном турнире, оказалась лучшей. Этого ждали с 80-х годов прошлого века, когда получалось доминировать на этом возрастном уровне. Сейчас формально у Карсли полно вариантов, но на деле многие уже в национальной команде страны появляются все чаще.

Вполне могли сейчас британцы усложнить для себя борьбу за выход на очередной Евро. Они отставали от украинцев, но те завалили финишный отрезок, в том числе проиграв и очное противостояние. В итоге их получилось потеснить – 25 очков против 24. Да и в контрольных поединках были осечки, вплоть до поражения Франции 3-5. Впрочем, напоследок обыграли в том же марте Португалию, вернув себе уверенность перед началом Евро.

Статистика личных встреч

Вот уже четырежды кряду, начиная с 2015-го года, у англичан получалось неизменно выигрывать поединки у своих нынешних оппонентов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут есть все шансы на новый успех гостей у англичан. В целом, не хочется спорить – снова ждем победы «львят» над их соперником из центральной части Европы (коэффициент – 1,6).