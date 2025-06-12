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Евро U21
Чехия U21
12.06.2025 22:00 – 17 0 : 0
Англия U21
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12 июня 2025, 22:00 |
105
0

Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 12 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите вечером 12 июня поединки 1-го тура чемпионата Европы U-21

12 июня 2025, 22:00 |
105
0
Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 12 июня. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

12 июня проходят 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На стадионе «Татран» в городе Прешов Украина U-21 уступала Дании U-21 (2:3). В другом матче группы сыграют Финляндия U-21 и Нидерланды U-21.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня

  • 19:00. Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3
  • 22:00. Германия U-21 – Словения U-21
  • 22:00. Финляндия U-21 – Нидерланды U-21
  • 22:00. Чехия U-21 – Англия U-21

Инфографика

19:00. Украина U-21 – Дания U-21

22:00. Германия U-21 – Словения U-21

22:00. Финляндия U-21 – Нидерланды U-21

22:00. Чехия U-21 – Англия U-21

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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