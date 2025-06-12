Евро-2025 U-21. Матчи 1-го тура, 12 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите вечером 12 июня поединки 1-го тура чемпионата Европы U-21
В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.
12 июня проходят 4 поединка 1-го тура континентального первенства.
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На стадионе «Татран» в городе Прешов Украина U-21 уступала Дании U-21 (2:3). В другом матче группы сыграют Финляндия U-21 и Нидерланды U-21.
Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня
- 19:00. Украина U-21 – Дания U-21 – 2:3
- 22:00. Германия U-21 – Словения U-21
- 22:00. Финляндия U-21 – Нидерланды U-21
- 22:00. Чехия U-21 – Англия U-21
Инфографика
19:00. Украина U-21 – Дания U-21
22:00. Германия U-21 – Словения U-21
22:00. Финляндия U-21 – Нидерланды U-21
22:00. Чехия U-21 – Англия U-21
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