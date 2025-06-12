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Евро U21
УКРАИНА U21
12.06.2025 19:00 - : -
Дания U21
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Молодежные турниры
12 июня 2025, 13:39 |
311
0

Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Поединок состоится 12 июня и начнется в 19:00 по Киеву

12 июня 2025, 13:39 |
311
0
Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Коллаж Sport.ua

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12 июня свою борьбу в финальной части молодежного Евро начнут Украина U-21– Дания U-21. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украина U-21

Украинская молодежь неплохо провела свой отбор, команда выдала серию из 8 побед подряд, оставалось удержаться на первом месте, но этого не удалось сделать, так как были поражения от англичан и сербов в концовке.

В итоге, вторая строчка, отставание от первой Англии всего один балл, в рейтинге вторых мест Украина была первой, поэтому и пробилась на Евро без дополнительных игр и плей-офф.

Команда, в рамках подготовки к Евро провела пять матчей, в которых одержала всего одну победу, раз уступила, три встречи завершились вничью. Возможно, результаты в контрольных встречах и не впечатляют, но соперники были солидного уровня. Подопечные Мельгосы расписали мировые с португальцами, итальянцами и словенцами, проиграли полькам, а смогли одержать верх над грозными испанцами. От украинцев стоит ожидать борьбы за выход из группы, они привезли на турнир серьезный состав.

Дания U-21

Свою квалификацию к Евро датчане выиграли, хотя группа у них была визуально слабее, чем у украинцев, да и команд пять вместо шести. Интрига держалась до последнего тура, Дания опередила Чехию и Уэльс на три очка, также пришлось конкурировать с такими соперниками, как Исландия и Литва.

В товарищеских играх датская молодежь не впечатляла результатами, сначала и вовсе поражения от ровесников из Германии – 0:3 и Испании – 1:2, далее были ничьи с поляками – 3:3 и итальянцами. Конечно, команда ставит перед собой задачу, как минимум выйти из группы, в данном контексте битва против украинцев может стать ключевой.

Личные встречи

Любителям статистики не советую обращать внимание на историю очных противостояний, команды последний раз играли между собой всего два года назад, но тогда это были совсем другие футболисты. В упомянутой товарищеской встрече два года назад, украинцы одержали победу со счетом 3:2.

Прогноз

Явного турнира в этой паре не выделяют, хотя старт невероятно важен, ведь в случае победы, не только удастся взять три очка, а и с большой вероятностью выйти из группы.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Украины U21 – 2,87, ничья – 3,44, победа Дании U21– 2,39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Игра будет идти на три результата, важна психологическая готовность соперников. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,68.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U21
12 июня 2025 -
19:00
Дания U21
Обе забьют 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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