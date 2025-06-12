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Евро U21
Португалия U21
11.06.2025 22:00 – FT 0 : 0
Франция U21
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Молодежные турниры
12 июня 2025, 02:23 | Обновлено 12 июня 2025, 02:25
34
0

Португалия U-21 – Франция U-21 – 0:0. Топ-битва 1-го дня. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21

12 июня 2025, 02:23 | Обновлено 12 июня 2025, 02:25
34
0
Португалия U-21 – Франция U-21 – 0:0. Топ-битва 1-го дня. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии начался финальный турнир Евро-2025 U-21.

11 июня прошли 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португалия U-21 и Франция U-21 разошлись миром в топ-битве первого дня (0:0).

Евро-2025 U-21

1-й тур, 11 июня

22:00. Португалия U-21 – Франция U-21 – 0:0

Видеообзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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