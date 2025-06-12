Португалия U21

11.06.2025 22:00 – FT 0 : 0
Молодежные турниры12 июня 2025, 02:23 | Обновлено 12 июня 2025, 02:25
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Португалия U-21 – Франция U-21 – 0:0. Топ-битва 1-го дня. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21
12 июня 2025, 02:23 | Обновлено 12 июня 2025, 02:25
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В Словакии начался финальный турнир Евро-2025 U-21.
11 июня прошли 4 поединка 1-го тура континентального первенства.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Португалия U-21 и Франция U-21 разошлись миром в топ-битве первого дня (0:0).
Евро-2025 U-21
1-й тур, 11 июня
22:00. Португалия U-21 – Франция U-21 – 0:0
Видеообзор матча
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