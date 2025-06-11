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Евро U21
Португалия U21
11.06.2025 22:00 - : -
Франция U21
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Молодежные турниры
11 июня 2025, 18:12 | Обновлено 11 июня 2025, 18:47
276
0

Португалия U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 11 июня в 22:00 по Киеву

11 июня 2025, 18:12 | Обновлено 11 июня 2025, 18:47
276
0
Португалия U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Сборная Франции по футболу

В среду, 11 июня состоится игра 1-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Португалии и Франции. По Киеву игра начнется в 22:00.

Португалия

За 10 матчей отбора у коллектива была лишь 1 осечка – в игре против Греции, которую португальцы проиграли 2:1. Тем не менее, все остальные поединки завершились победой Португалии и с 27 баллами на счету она смогла занять 1-е место в группе и получить прямую путевку на чемпионат Европы. Впоследствии команда еще провела 4 товарищеских поединка, но смогла победить только в 1 из них.

Франция

В последнем матче квалификации коллектив неожиданно потерял 1-е место в группе в пользу сборной Словении, однако это не помешало ему получить прямую путевку на турнир, ведь Франция вошла в тройку лучших 2-х мест отбора. В 2025 году команда провела 3 товарищеских поединка и смогла одержать победу в каждом из них.

Личные встречи

Текущими составами коллективы никогда не встречались в очных поединках, а последняя встреча их молодежек состоялась еще в 2014 году. Тогда победу 2:1 одержала Франция.

Интересные факты

  • Португалия входит в тройку самых забивных команд отбора, на ее счету 33 забитых мяча. Лучший показатель только у Англии (41 гол) и Германии (35 голов).
  • Обе команды пропустили по 6 голов на квалификации – 4-й лучший показатель.
  • Португалия пропускала первой в 5 из 6 последних матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.

Прогноз Sport.ua
Португалия U21
11 июня 2025 -
22:00
Франция U21
Тотал больше 2.5 1.73 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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