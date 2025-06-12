11.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Молодежные турниры12 июня 2025, 01:59 | Обновлено 12 июня 2025, 02:18
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0
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21
12 июня 2025, 01:59 | Обновлено 12 июня 2025, 02:18
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0
В Словакии начался финальный турнир Евро-2025 U-21.
11 июня прошли 4 поединка 1-го тура континентального первенства.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Италия обыграла Румынию (1:0) благодаря голу Томмазо Бальданци.
Евро-2025 U-21
1-й тур, 11 июня
22:00. Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0
Гол: Бальданци, 26
Видео голов и обзор матча
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Италия U21).
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