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Евро U21
Италия U21
11.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Румыния U21
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Молодежные турниры
12 июня 2025, 01:59 | Обновлено 12 июня 2025, 02:18
27
0

Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21

12 июня 2025, 01:59 | Обновлено 12 июня 2025, 02:18
27
0
Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Как забил Бальданци. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии начался финальный турнир Евро-2025 U-21.

11 июня прошли 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Италия обыграла Румынию (1:0) благодаря голу Томмазо Бальданци.

Евро-2025 U-21

1-й тур, 11 июня

22:00. Италия U-21 – Румыния U-21 – 1:0

Гол: Бальданци, 26

Видео голов и обзор матча

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Италия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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