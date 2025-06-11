В среду, 11 июня состоится игра 1-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Италии и Румынии. По Киеву игра начнется в 22:00.

Италия

За 10 игр квалификации итальянцы смогли завоевать 22 очка и занять 1-е место в своей группе, опередив на 3 балла Норвегию и Ирландию. Что интересно – лазурные на отборе не потерпели ни одного поражения. После этого коллектив также провел 4 товарищеских поединка, 3 из которых завершился вничью, а 1 игру Италия проиграла.

Румыния

Румыны, как и их будущие соперники, набрали 22 зачетных пункта на отборе и вышли на Евро с 1-го места группы, опередив на 2 очка Финляндию. Впоследствии коллектив провел еще 3 товарищеские встречи, в которых одержал 2 победы и 1 раз проиграл (что Италия, что Румыния проиграла свой товарищеский матч против сборной Нидерландов).

Личные встречи

В очных официальных поединках молодежные сборные этих стран не встречались еще ни разу.

Интересные факты

Только сборная Нидерландов пропустила меньше голов (3), чем Италия во время квалификации на турнир – 4 пропущенных мяча.

Последний раз сборная Италии терпела поражение в официальном матче более года назад – в игре против Украины на турнире Мориса Ревелло в июне 2024 года.

Только в 4 из последних 10 официальных игр Румыния пропускала более 1 мяча, более 2 – лишь в 1 матче.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.9.

Прогноз Sport.ua Италия U21 Румыния U21 Тотал больше 2.5 1.9 Сделать ставку

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