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Евро U21
Италия U21
11.06.2025 22:00 - : -
Румыния U21
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Молодежные турниры
11 июня 2025, 17:39 | Обновлено 11 июня 2025, 18:09
251
0

Италия U-21 – Румыния U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 11 июня в 22:00 по Киеву

11 июня 2025, 17:39 | Обновлено 11 июня 2025, 18:09
251
0
Италия U-21 – Румыния U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Сборная Италии u21 по футболу

В среду, 11 июня состоится игра 1-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Италии и Румынии. По Киеву игра начнется в 22:00.

Италия

За 10 игр квалификации итальянцы смогли завоевать 22 очка и занять 1-е место в своей группе, опередив на 3 балла Норвегию и Ирландию. Что интересно – лазурные на отборе не потерпели ни одного поражения. После этого коллектив также провел 4 товарищеских поединка, 3 из которых завершился вничью, а 1 игру Италия проиграла.

Румыния

Румыны, как и их будущие соперники, набрали 22 зачетных пункта на отборе и вышли на Евро с 1-го места группы, опередив на 2 очка Финляндию. Впоследствии коллектив провел еще 3 товарищеские встречи, в которых одержал 2 победы и 1 раз проиграл (что Италия, что Румыния проиграла свой товарищеский матч против сборной Нидерландов).

Личные встречи

В очных официальных поединках молодежные сборные этих стран не встречались еще ни разу.

Интересные факты

  • Только сборная Нидерландов пропустила меньше голов (3), чем Италия во время квалификации на турнир – 4 пропущенных мяча.
  • Последний раз сборная Италии терпела поражение в официальном матче более года назад – в игре против Украины на турнире Мориса Ревелло в июне 2024 года.
  • Только в 4 из последних 10 официальных игр Румыния пропускала более 1 мяча, более 2 – лишь в 1 матче.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.9.

Прогноз Sport.ua
Италия U21
11 июня 2025 -
22:00
Румыния U21
Тотал больше 2.5 1.9 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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