Финалист ЛЧ доверился тренеру-новичку. Почему Интер выбрал Кристиана Киву
44-летний румын до этого несколько месяцев провел в «Парме», а перед тем работал только с юношами
Конец мая и начало июня принесли фанатам «Интера» немало разочарований. Сперва их любимцы без шансов уступили в финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» (0:5), а затем ключевой творец всех недавних успехов «нерадзурри» – главный тренер команды Симоне Индзаги, с которым она дважды за три последние годы добиралась до стадии решающего матча в Лиге чемпионов и выигрывала итальянскую Серию А, – вдруг решил оставить свой пост ради «хлебного» предложения из Саудовской Аравии.
Руководство «Интера» до последнего надеялось, что слухи о готовности Индзаги покинуть клуб являются не более, чем нагнетанием со стороны агентов и средств массовой информации. Однако болезненное поражение от ПСЖ и колоссальный размер оклада, предложенный «Аль-Хилялем», все-таки склонили выбор Симоне в пользу ухода из клуба.
Новым наставником «Интера» 9 июня был официально представлен 44-летний румын Кристиан Киву, с которым был подписан двухлетний контракт. Для этого специалиста нынешний приход в стан «нерадзурри», по сути, стал возвращением в клуб, которому Кристиан отдал немалое количество лет своей карьеры. С 2007 по 2014 годы Киву играл в «Интере» как футболист, и именно в Милане румын повесил бутсы на гвоздь. Впоследствии стал аналитиком УЕФА, но вскоре вернулся в «Интер» в статусе тренера молодежных команд, в котором провел следующие шесть лет.
Лишь в феврале нынешнего года Киву впервые в своей наставнической карьере получил возможность поработать со взрослой командой на топ-уровне. Доверие румыну оказали в «Парме», которая на тот момент стояла на вылет из Серии А, но благодаря работе Киву сумела сохранить прописку в элитарном дивизионе. Собственно, это единственное существенное достижение Киву-тренера по состоянию на текущий момент, если не брать во внимание его победу с «Интером» в юношеском чемпионате Италии.
Так почему же боссы «Интера» решили доверить команду-финалиста Лиги чемпионов тренеру-новичку?
Прежде всего, стоит говорить о том, что Кристиан Киву не был первым выбором для руководства «Интера». После появления слухов о возможном уходе Симоне Индзаги, «нерадзурри» провели мониторинг и поиск подходящих кандидатов на замену наставнику, чтобы быть готовыми оперативно заменить того. В итоге первым номером у боссов «Интера» оказался Сеск Фабрегас, за которым следовали Массимилиано Аллегри и Патрик Виейра. Однако первый принял логичное решение остаться в «Комо», второй – подписал контракт с «Миланом», а третий не пожелал даже вести речь об уходе из «Дженоа», наоборот, пролонгировав свое сотрудничество с «грифонами».
Чрезмерно затягивать с поиском нового главного тренера «Интер» также не мог, так как уже 17 июня «нерадзурри» предстоит стартовать на клубном чемпионате мира ФИФА, а потому действовать приходилось весьма и весьма оперативно.
Известно, что президент «Интера» Джузеппе Маротта желал видеть во главе первой команды клуба человека, имевшего отличную игроцкую карьеру в прошлом, а также понимающего величие и значимость «нерадзурри». В этой связи многие итальянские обозреватели особо акцентировали внимание на составе «Интера» времен легендарного требла, завоеванного по итогам сезона-2009/10, частью которого, к слову, был и Кристиан Киву.
Источники из Италии утверждают, что возможность назначения специалиста из-за рубежа не убедила руководство «Интера» по двум причинам: прежде всего, новому наставнику потребовалось бы значительное время на адаптацию к итальянскому футболу, плюс ко всему для того, чтобы нанять специалиста с именем, потребовалось бы еще и пристойно потратиться финансово. А в стане «нерадзурри» в последние годы существует философия, согласно которой клуб не выплачивает отступные за тренера, а также старается не переплачивать в аспекте размера его заработной платы.
Поэтому кандидатура Кристиана Киву выглядела едва ли не идеальной. Более того, в «Интере» не могли не изучить манеру игры «Пармы» с румынским наставником во главе. А она до боли напоминала то, что годами наигрывал в стане «нерадзурри» Симоне Индзаги: три центральных защитника, насыщение центра поля, два форварда впереди и перманентная ставка то на низкий блок, то на высокий прессинг. При этом, в центре поля у Киву, вероятно, такие футболисты как Барелла и Мхитарян могли бы получить большую свободу действий, нежели при Симоне Индзаги, в то время как молодая звезда хорватского футбола и новоиспеченный игрок «Интера» Петар Сучич, наоборот, сосредотачивался бы на оборонительной работе.
Важно понимать, что Кристиан Киву, пусть и является молодым наставником, однако вовсе не боится перемен. Это, в частности, румынский коуч продемонстрировал и боссам «Интера», когда его «Парма» сумела на своем поле переломить ход встречи и свести матч к ничьей (2:2), во многом ставшей фатальной для чемпионских амбиций «нерадзурри» в сезоне-2024/25. Тогда Киву не только доказал, что готов менять тактический рисунок игры по ходу поединка, но и дал понять, что его цель – держать всех игроков команды на одном уровне готовности, не проводя четкого разделения на основных и запасных. Принцип румынского наставника прост: кто лучше прямо сейчас, тот и играет. О подобном многие наставники часто лишь говорят, однако редко пользуются этим на практике. В той же игре с «Интером» спасителем «Пармы» оказался Якоб Ондрейка – вингер, прибывший в команду в зимнее трансферное окно-2025 из «Антверпена», который у большинства других наставников проходил бы сперва длительную «обкатку» в менее напряженных матчах, прежде чем появляться на поле против лидеров.
Симоне Индзаги также довольно широко ротировал состав, однако у него был четкий список футболистов основы. Теперь, с приходом Кристиана Киву, «Интер» может получить новый импульс, когда конкуренция за место в составе окажется не номинальной, а абсолютно реальной, и своего места на поле могут лишиться даже вполне заслуженные и проверенные временем исполнители, в то время как молодежь, с которой Киву ранее научился прекрасно коммуницировать, будет пытаться стремительно прогрессировать. Подобная практика, если она случится в «Интере», будет способна достаточно быстро изменить к лучшему моральных дух в команде, оказавшийся, очевидно, подорванным после уничижительного поражения от ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
Не исключено, что с первых же дней в «Интере» Киву придется столкнуться с непростым характером некоторых своих новых подопечных. Кому-то будет сложно понять, почему он должен доказывать свои претензии на место в основе наравне с де-факто молодыми ноунеймами, кто-то, вероятно, просто потеряет мотивацию после завершения работы с Симоне Индзаги…
Однако в Италии отмечают, что Киву – это человек, умеющий сплотить команду в раздевалке. По информации Corriere della Sera, когда Кристиан работал с молодежной командой «нерадзурри», шедшей к победе в чемпионате, то постоянно рассказывал своим подопечным интересные и познавательные истории того, как все функционировало в «Интере» сезона-2009/10, завершившегося блистательным треблом. Киву подчеркивал, что та команда была разделена на небольшие группы, но как только они выходили на поле, все объединялись в единую структуру и работали на результат. Тем самым, есть надежда, что и сейчас, уже будучи тренером первой команды «нерадзурри», у Киву получится объединить вокруг единой цели и задачи как «старую», так и «молодую» части команды, тем более что последняя является важной составляющей стратегического видения Джузеппе Маротты и Oaktree Capital Management (компании, владеющей «Интером»).
Сложно сказать, насколько Киву будет успешным в «Интере», однако его настрой и рвение взяться за эту работу точно вызывают уважение. Для Кристиана миланский клуб – это уже практически семья, на благо которой он отдал много лет своей карьеры и жизни. Да, выбор в пользу 44-летнего специалиста, который ранее работал исключительно с молодежью и лишь несколько месяцев руководил командой на уровне Серии А – это колоссальный риск для руководства «Интера». Да, самого Киву будут оценивать по результатам предыдущего сезона, когда «нерадзурри» до последнего боролись за победу как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. Но вряд ли Кристиан не понимал тот вызов, на который подписывался. И вряд ли он гнался за деньгами, ведь двухлетний контракт – это история явно не о богатстве, да и потенциальная неудача на старте карьеры в клубе-гранде выглядит репутационной пощечиной, отойти от которой будет непросто.
Поэтому, скорее всего, мы имеем ситуацию, когда действительно сошлось как видение руководства «Интера» в отношении нового тренера, так и отсеялись «случайные» фигуры, оставив место на скамейке «нерадзурри» для того, кому получить именно эту работу было реально важно. Что ж, это уже интересно…
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