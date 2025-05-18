Сеск отказал Байеру ради Комо. Почему это решение абсолютно правильное

Год назад футбольная Европа удивлялась решению наставника «Байера» Хаби Алонсо отказаться от переговоров с «Ливерпулем», «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и рядом других клубов, чтобы в итоге провести еще один сезон в Леверкузене. Сегодня по похожему пути, очевидно, двигается еще один молодой и талантливый испанский наставник – 38-летний Сеск Фабрегас из «Комо». Только вот отказал коуч «лариджани» пока не титулованным англичанам или испанцам, а самим «фармацевтам», подыскивающим преемника для Алонсо.

После этих сообщений от авторитетной La Gazzetta dello Sport многие болельщики задались вопросом: «А не прогадал ли Сеск, решив отказаться от «Байера» и Лиги чемпионов?» Однозначный ответ на этот вопрос может дать только ход истории, но прямо сейчас, если продолжать проводить аналогии с Алонсо, то можно прийти к выводу, что Фабрегас абсолютно прав. Если ожидание (в совокупности с дальнейшим профессиональным ростом) всего лишь в двенадцать месяцев привели (или почти привели) Хаби к главному месту на скамейке запасных «Реала», то и Сеск может спать спокойно. Тем более, что пребывание на берегу одного из самых живописных озер Италии – это вовсе не что-то плохое или авантюрное.

Что побудило Сеска отказаться от предложения «Байера», который, по неофициальным данным, всячески «подбивал клинья» к испанскому тренеру на протяжении последних нескольких месяцев? Возможно, недавняя 6-матчевая выигрышная серия в рамках чемпионата Италии. Но, может быть, и цели на грядущий сезон, подкрепленные щедрыми обещаниями от руководства выделить порядка 100 миллионов евро на работу на трансферном рынке.

Нынешний «Комо», которому перед началом текущего сезона некоторые эксперты предрекали непростую борьбу за выживание, действительно выглядит очень и очень интересной командой. Свежей, яркой, немного даже дерзкой. А еще – довольно молодой (по среднему возрасту «лариджани» восьмые в текущем розыгрыше Серии А) и легкой. В рядах этой команды точно есть те, кому в будущем суждено будет построить отличную карьеру. Если это не Ассан Диао, то уж точно Нико Пас. А есть ведь еще Габриэль Стрефецца, которому пускай уже и 28, но он все еще демонстрирует, что готов к хорошей результативности не только в Серии В, но и в Серии А.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Стрефецца

В «Комо» под руководством Сеска многие футболисты в текущем сезоне действительно показали неплохой прогресс. Так зачем же испанскому коучу тогда покидать стан «лариджани»? В его распоряжении есть практически неограниченные ресурсы (в текущем сезоне Фабрегасу позволили закупиться новичками на 97 миллионов евро!), а клубные боссы выказывают наставнику безграничное доверие, давая понять, что у Сеска есть карт-бланш практически на все, что только покажется испанцу необходимым.

Да, переезд в Леверкузен позволил бы Сеску уже в следующем сезоне дебютировать в Лиге чемпионов в статусе тренера, а также дал бы шанс реально побороться за чемпионский титул в немецкой Бундеслиге. Но, с другой стороны, подобного рода перспективы выглядят аж чересчур потрясающими для человека, который в статусе тренера взрослой профессиональной команды не успел наиграть еще и 50 матчей, согласитесь. И Сеск, очевидно, прекрасно понимает все риски. Ведь у каждого решения есть две стороны медали и работа в «Байере», помимо перечисленного, обязательно заставила бы Фабрегаса столкнуться с немедленным давлением результатов, с неизвестной спецификой зарубежного чемпионата, в котором он никогда не участвовал, даже будучи футболистом, а также с весьма непростым наследием Хаби Алонсо, о чем не так давно на страницах Sport.ua в деталях рассказывал коллега Василенко.

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В «Комо» на Фабрегаса нет такого давления, а еще перед тренером открывается невероятное пространство для самореализации. Он может экспериментировать как хочет, интерпретировать тактики и амплуа своих игроков в зависимости от собственных взглядов и ситуации. И при этом, Сеск имеет и деньги, и необходимый авторитет, чтобы заполучить в команду именно тех новичков, которые подходят под его футбол. Например, еще в начале апреля авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «лариджани» принципиально договорились о переходе с 24-летним центрбеком «Барселоны» Эриком Гарсией, который был бы не прочь найти команду, где получит статус ключевого исполнителя и больше игрового времени.

А еще слухи активно сватают в «Комо» одного из лучших игроков сезона в Сегунде Еремая Эрнандеса из «Депортиво» и опытного опорника сборной Италии Брайана Кристанте из «Ромы». И это только начало, ведь трансферное окно в Серии А еще даже не открылось, а слухов о потенциальных качественных новичках в «Комо» уже вагон и полная тележка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Еремай Эрнандес в следующем сезоне может оказаться в Комо

Сеск работает полноправным главным тренером «Комо» лишь с лета минувшего года. Он помог команде закрепиться в Серии А, и теперь наступает его время пожинать плоды своих трудов. В следующем сезоне «лариджани» будут обязаны замахнуться на нечто большее, чем просто остаться в элите. Есть ощущение, что эта команда именно сейчас начинает переписывать собственную историю, в которой за 118 лет существования клуба так и не было по-настоящему существенных трофеев, а максимальной вершиной являлись лишь три победы в Серии В. Именно поэтому многие рассчитывали, что «Байеру» удастся воспользоваться некоей провинциальностью «лариджани», чтобы переманить к себе Фабрегаса. Но тот понял: потенциальные будущие успехи «Комо» способны куда ярче и масштабнее зажечь бренд Сеска-тренера, нежели немедленный уход на повышение в Леверкузен. И такое решение 38-летнего испанца заслуживает уважения.

Также нужно понимать, что отказ «Байеру» не дался Сеску с легкостью. Многие профессиональные наставники не смогли бы устоять перед гимном Лиги чемпионов, да и Фабрегаса вряд ли бы кто-то из фанатов «Комо» назвал наемником, если бы коуч все-таки принял приглашение от «фармацевтов». Предложения от большого клуба – это то, ради чего работают не только футболисты, но и наставники. И такие возможности не возникают каждый день. Однако Сеск сделал ставку на способность добиться еще большего с «Комо». Он сделал ставку не себя самого.

Еще в феврале испанский коуч «лариджани» публично заявил, что имеет прекрасные отношения с командой, где его не только уважают и слушают, но и, что очень важно, готовы отдать все на поле за его идеи.

«Я знаю, что ребята готовы проломить стену за меня. Они следуют всем моим указаниям, потому что знают, что могут стать лучше. Мы выступаем превосходно, матч за матчем. Я все больше радуюсь тому, чего мы достигаем», – сказал Сеск после победы над «Фиорентиной» (2:0).

Если в 38 лет тебе удалось стать тренером и работать на высшем уровне в одном из лучших футбольных чемпионатов Европы, и к тому же ты имеешь команду, готовую на все ради тебя и твоих идей, то стоит ли искать лучшего? Очевидно, именно такой вопрос задал себе Сеск, получив приглашение от «Байера», и со временем он дал на него ответ, приняв решение остаться в «Комо». Вечера Лиги чемпионов, когда ты находишься лишь в начале большого тренерского пути, могут и подождать. Более того, возможно, они и вовсе в ближайшей перспективе станут для «лариджани» чем-то привычным, если не сказать обыденным.