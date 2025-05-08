От блестящего Байера в следующем сезоне может остаться лишь воспоминание

Минувший сезон для «Неверкузена» стал по-настоящему сказочным. Впервые в своей истории «Байер» стал чемпионом Германии, заодно победив и в финале национального Кубка. В том фантастическом сезоне на внутренней арене «фармацевты» не потерпели ни одного поражения. Уже точно не Неверкузен. Уже Леверкузен.

В сезоне нынешнем дела у команды Хаби Алонсо идут не так блестяще. Однако ниже второго места в Бундеслиге «Байер» уже не опустится. Путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов «красно-черные» завоевали заблаговременно, что тоже можно считать несомненным успехом для клуба, который никогда не считался настоящим грандом.

Однако на этом, вполне возможно, придется поставить если и не точку, то троеточие. Потому что нынешнее «золотое время» команды из Леверкузена подходит к концу. И виной тому – почти неминуемый отток главных ее звезд.

Начнем, пожалуй, из самой главной звезды нынешнего «Байера» – Хаби Алонсо.

По информации и немецкой, и испанской прессы нынешний наставник «фармацевтов» в новом сезоне почти наверняка возглавит «Реал». Дни пока еще действующего тренера «Мадрида» Карло Анчелотти на посту рулевого «сливочных» сочтены. И почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что новым главным тренером «Реала» станет именно Хаби Алонсо.

Сам Хаби пока что не комментирует свое будущее. По его словам, пока не закончится текущий сезон, говорить не о чем. Однако в «Байере» уже фактически смирились с тем, что Алонсо может уйти.

Боссы «Леверкузена» готовы отпустить тренера в одну из команд, в которых он раньше играл («Реал», «Бавария» и «Ливерпуль»). И поскольку испанец еще перед началом нынешнего сезона ответил отказом баварцам и мерсисайдцам, то уже тогда муссировались слухи и том, что Хаби хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу».

Сейчас эти слухи уже похожи на правду. Алонсо никогда и не скрывал, что хотел бы попробовать свои силы на более высоком уровне. Попробовать именно в «Мадриде». Похоже, время для этой пробы пришло, ведь желание Хаби Алонсо и «Реала» – взаимное. Посему вряд ли «королевский клуб» остановит сумма в десять-двенадцать миллионов евро, которые придется заплатить «Байеру» за Хаби Алонсо в качестве неустойки.

Однако, к сожалению для леверкузенского клуба, почти решенным уходом Хаби Алонсо дело не ограничиться. Примеру тренера наверняка последуют и многие ведущие футболисты.

Речь в этой связи идет, в первую очередь, о Флориане Вирце. Ведущий полузащитник «Байера» (да и сборной Германии) на своем нынешнем рабочем месте уже достиг потолка. И, по утверждениям немецких СМИ, хочет попробовать свои силы в новой команде.

На этого футболиста имеют виды сразу несколько топ-клубов. Речь идет о «Баварии», «МанСити» и «Реале».

В свою очередь, «Байер» очень хочет оставить Вирца у себя на еще один сезон. Но вряд ли получится, поскольку «фармацевты» и близко не могут предложить своему ведущему игроку такие условия, как, например, «Сити».

Экс-чемпион Англии готов выложить, по утверждениям британских таблоидов, порядка 150 миллионов евро за «второго Де Брюйне», а самому Вирцу «положить» зарплату 25 миллионов евро в год. Наставник «горожан» Гвардиола якобы уже неоднократно разговаривал с Флорианом по поводу перехода на «Этихад». И якобы получил добро от футболиста.

Но все может поменяться, если Хаби Алонсо окажется на «Бернабеу». Не исключено, что в таком случае Вирц выберет перспективу поработать со своим «знакомым» тренером. И перспективу выиграть «Золотой мяч». А именно в «Мадриде», по его словам, сделать это будет проще всего.

Однако ситуация уже в ближайшем будущем может поменяться радикально, ведь в Германии вовсю судачат о том, что Вирц уже договорился о переходе в «Баварию». Якобы «Звезда юга» сумела удовлетворить все финансовые аппетиты и футболиста, и его нынешнего клуба, хотя сам футболист еще никаких бумаг не подписывал.

Так или иначе, все равно можно сделать вывод, что в «Байере» Вирц не останется.

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц и Джонатан Та (справа)

Не останется там и ведущий защитник Джонатан Та. Это уже официально, что не останется. У центрбека сборной Германии нынешним летом истекает срок договора с «фармацевтами», и продлевать этот договор 29-летний футболист не захотел, о чем уведомил клуб еще в конце минувшего года.

Заполучить бесплатно игрока такого высокого уровня не прочь сразу два топ-клуба – вездесущая «Бавария» и «Барселона».

Сам Та больше склоняется к переходу в столицу Каталонии. Однако его тревожит момент, связанный с непонятной финансовой ситуацией «блауграны». Посему не исключено, что в итоге этот лакомый кусок леверкузенского пирога тоже окажется в Мюнхене.

«Барселона» претендует на еще одного защитника «Байера» – Жереми Фримпонга. Однако этот трансфер «больше, чем клуба», в отличие от трансфера Та, видится маловероятным. Прежде всего, из-за цены. «Леверкузен» намерен заработать на продаже этого оборонца как минимум 50 млн евро. Вряд ли «Барса» сейчас может себе позволить подобные траты.

А вот «МанСити» и «Ливерпуль» – могут себе позволить. Новоиспеченного чемпиона Англии называют самым реальным претендентом на Фримпонга. Якобы тренер «красных» Арне Слот уже разговаривал по поводу перехода с Жереми. И якобы договорился. К слову, Слот и Фримпонг – оба нидерландцы.

Очень даже может быть, что «Байер» в следующем сезоне лишится и своего нынешнего капитана. Гранит Джака пережил в Леверкузене свою вторую молодость. Однако вряд ли переживет и третью. «Галатасарай» и сразу несколько саудовских клубов предлагают швейцарцу весьма «жирные» условия. В 32 года от таких предложений сложно отказаться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака и Патрик Шик

Вполне возможно, что «Бай-Арену» покинет и Патрик Шик. На забивного форварда сборной Чехии претендует «Ливерпуль». Если интерес чемпионов Англии предметный, то вряд ли Шик устоит перед соблазном сыграть на «Энфилде». Параллельно с «Ливером» виды на Шика имеет и «Манчестер Юнайтед».

На молодого защитника «Байера» Пьеро Инкапье претендует «Реал». Вполне возможно, что 23-летний эквадорец и не является приоритетной целью «Мадрида» на нынешнее летнее межсезонье, однако, если на «Бернабеу» окажется Хаби Алонсо, не исключено, что там в итоге окажется и Инкапье.