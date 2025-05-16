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Италия
16 мая 2025, 14:55 | Обновлено 16 мая 2025, 14:58
388
1

Цель – еврокубки. Итальянский клуб выделяет большие деньги на трансферы

Руководство «Комо» решило инвестировать 100 миллионов евро на новых игроков

16 мая 2025, 14:55 | Обновлено 16 мая 2025, 14:58
388
1
Цель – еврокубки. Итальянский клуб выделяет большие деньги на трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский тренер «Комо» Сеск Фабрегас получит существенную финансовую помощь на приобретение на следующий сезон.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, руководство клуба планирует выделить 100 миллионов евро на трансферные цели.

Также сообщается, что Фабрегас уже назвал список позиций, которые нужно команде усилить. Среди них два центральных защитника, полузащитник, атакующие полузащитники и форвард.

После 36-го тура Серии А «Комо» находится на 10-й строчке с активом в 48 очков.

Ранее стало известно, что главный тренер «Комо» отказал немецкому клубу в работе.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Сеск Фабрегас Николо Скира Комо
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Комо рішуче налаштований. Не дивно, що Фабрегас вирішив залишитись у клубі і відмовив Баєру
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