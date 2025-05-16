Цель – еврокубки. Итальянский клуб выделяет большие деньги на трансферы
Руководство «Комо» решило инвестировать 100 миллионов евро на новых игроков
Испанский тренер «Комо» Сеск Фабрегас получит существенную финансовую помощь на приобретение на следующий сезон.
Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.
По информации Скиры, руководство клуба планирует выделить 100 миллионов евро на трансферные цели.
Также сообщается, что Фабрегас уже назвал список позиций, которые нужно команде усилить. Среди них два центральных защитника, полузащитник, атакующие полузащитники и форвард.
После 36-го тура Серии А «Комо» находится на 10-й строчке с активом в 48 очков.
Ранее стало известно, что главный тренер «Комо» отказал немецкому клубу в работе.
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