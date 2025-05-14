Фабрегас принял решение о будущем на фоне слухов о переходе в Байер

Главный тренер «Комо», а также футболист в прошлом, Сеск Фабрегас решил остаться в команде, несмотря на интерес со стороны европейский топ-клубов.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, коуч не желает менять место работы в ближайшее время. Поэтому со следующего сезона Сеск продолжит свой проект в «Комо».

Ранее сообщалось, что «Байер» после заявления от Хаби Алонсо определил Фабрегаса главным кандидатом на пост тренера. Также в услугах Сеска были заинтересованы «Рома» и «Милан».

Испанец находится у руля команды с сезона 2023/24. В течение своего руководства Фабрегас вывел «Комо» в Серию А и помог команде остаться в лучшей лиге Италии.