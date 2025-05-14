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Италия
14 мая 2025, 14:35 | Обновлено 14 мая 2025, 14:37
520
2

Фабрегас принял решение о будущем на фоне слухов о переходе в Байер

Тренер «Комо» решил не покидать команду

14 мая 2025, 14:35 | Обновлено 14 мая 2025, 14:37
520
2
Фабрегас принял решение о будущем на фоне слухов о переходе в Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Главный тренер «Комо», а также футболист в прошлом, Сеск Фабрегас решил остаться в команде, несмотря на интерес со стороны европейский топ-клубов.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, коуч не желает менять место работы в ближайшее время. Поэтому со следующего сезона Сеск продолжит свой проект в «Комо».

Ранее сообщалось, что «Байер» после заявления от Хаби Алонсо определил Фабрегаса главным кандидатом на пост тренера. Также в услугах Сеска были заинтересованы «Рома» и «Милан».

Испанец находится у руля команды с сезона 2023/24. В течение своего руководства Фабрегас вывел «Комо» в Серию А и помог команде остаться в лучшей лиге Италии.

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Серия A Байер Бундеслига Сеск Фабрегас чемпионат Италии по футболу отставка назначение тренера чемпионат Германии по футболу Комо Рома Рим Милан
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Сеску поки цікаво в Комо. але думаю, що у наступному сезоні буде спад він залишить цю команду
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