Фабрегас принял решение о будущем на фоне слухов о переходе в Байер
Тренер «Комо» решил не покидать команду
Главный тренер «Комо», а также футболист в прошлом, Сеск Фабрегас решил остаться в команде, несмотря на интерес со стороны европейский топ-клубов.
По информации издания La Gazzetta dello Sport, коуч не желает менять место работы в ближайшее время. Поэтому со следующего сезона Сеск продолжит свой проект в «Комо».
Ранее сообщалось, что «Байер» после заявления от Хаби Алонсо определил Фабрегаса главным кандидатом на пост тренера. Также в услугах Сеска были заинтересованы «Рома» и «Милан».
Испанец находится у руля команды с сезона 2023/24. В течение своего руководства Фабрегас вывел «Комо» в Серию А и помог команде остаться в лучшей лиге Италии.
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