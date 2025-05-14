Молодой партнер Месси заинтересовал итальянский гранд. Ему всего 20 лет

Представитель Серии А «Ювентус» заинтересован в услугах 20-летнего полузащитника «Интер» Майами Бенджамина Кремаски.

Руководство «старой сеньоры» планирует посетить предстоящие матчи «Интера» на клубном чемпионате мира, чтобы проанализировать положительные качества игрока.

Ранее журналисты приписывали Бенджамину интерес со стороны другого участника чемпионата Италии – «Фиорентины».

В этом году Кремаски сыграл 18 матчей на клубном уровне, имея в активе два ассиста и один гол.