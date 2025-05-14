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  4. Лидер Серии А хочет переманить голландского нападающего из МЮ
Италия
14 мая 2025, 13:31 |
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Лидер Серии А хочет переманить голландского нападающего из МЮ

Джошуа Зиркзе заинтересовал тренерский штаб «Интера»

14 мая 2025, 13:31 |
190
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Лидер Серии А хочет переманить голландского нападающего из МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Финалист нынешней Лиги чемпионов, миланский «Интер», планирует побороться за 23-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе.

Представители итальянского клуба считают Джошуа приоритетным трансфером летом, поскольку спортсмен благодаря своим качествам способен создать конкуренцию в нападении «змей».

«Интер» рассматривает предложить „дьяволам“ аренду Зиркзе с правом выкупа.

Джошуа досрочно завершил этот сезон из-за травмы. Всего футболист сыграл 48 матчей, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

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Андрей Витренко Источник: Corriere dello Sport
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