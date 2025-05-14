Лидер Серии А хочет переманить голландского нападающего из МЮ

Финалист нынешней Лиги чемпионов, миланский «Интер», планирует побороться за 23-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе.

Представители итальянского клуба считают Джошуа приоритетным трансфером летом, поскольку спортсмен благодаря своим качествам способен создать конкуренцию в нападении «змей».

«Интер» рассматривает предложить „дьяволам“ аренду Зиркзе с правом выкупа.

Джошуа досрочно завершил этот сезон из-за травмы. Всего футболист сыграл 48 матчей, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.