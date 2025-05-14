Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий клуба-сенсации АПЛ впал в кому. Он мог умереть
Англия
14 мая 2025, 01:44 | Обновлено 14 мая 2025, 01:46
499
0

Нападающий клуба-сенсации АПЛ впал в кому. Он мог умереть

Врачи не успели завершить все процедуры лечения Тайво Авонийи

14 мая 2025, 01:44 | Обновлено 14 мая 2025, 01:46
499
0
Нападающий клуба-сенсации АПЛ впал в кому. Он мог умереть
Getty Images/Global Images Ukraine

Нигерийский нападающий английского «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи был введен в медикаментозную кому, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, врачи планировали 13 мая завершить все операции по устранению травмы живота 27-летнего футболиста, но не сумели, поэтому приняли решение погрузить игрока в кому.

Отмечается, что травма, которую получил Тайво, часто может привести к смерти пострадавшего, но в случае Авонии худший исход, кажется, уже миновал.

В сезоне 2024/25 Тайво Авонийи провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами, а его клуб в нынешней кампании неожиданно борется за зону Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, чем был спровоцирован скандал, связанный с травмой Тайво Авонийи.

По теме:
Аморим оплатил поездку сотрудникам Ман Юнайтед на финал Лиги Европы
Лэмпард драматично выбыл в овертайме. Определен финал плей-оф за АПЛ
Диагноз подтвердился. Лидеру Бостона сделали операцию на ахилле
Тайво Авонийи Ноттингем Форест травма операция кома Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: The Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Бокс | 13 мая 2025, 08:30 0
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»

Легендарный боксер – о Дэвине Хэйни

Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Футбол | 13 мая 2025, 12:11 6
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену

Звезды Барселоны хотят видеть в основе Феррана Торреса

Никто столько не заплатит. Названа сумма, которую Шахтер просит за Судакова
Футбол | 14.05.2025, 01:31
Никто столько не заплатит. Названа сумма, которую Шахтер просит за Судакова
Никто столько не заплатит. Названа сумма, которую Шахтер просит за Судакова
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
Теннис | 13.05.2025, 13:35
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
Футбол | 13.05.2025, 19:55
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
ЯРМОЛЕНКО: «Кого мы боялись? Этот момент разозлил и тренера, и игроков»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
12.05.2025, 01:57
Футбол
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2025, 09:55 2
Хоккей
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
12.05.2025, 18:45 3
Футбол
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем