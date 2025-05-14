Нападающий клуба-сенсации АПЛ впал в кому. Он мог умереть

Нигерийский нападающий английского «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи был введен в медикаментозную кому, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, врачи планировали 13 мая завершить все операции по устранению травмы живота 27-летнего футболиста, но не сумели, поэтому приняли решение погрузить игрока в кому.

Отмечается, что травма, которую получил Тайво, часто может привести к смерти пострадавшего, но в случае Авонии худший исход, кажется, уже миновал.

В сезоне 2024/25 Тайво Авонийи провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами, а его клуб в нынешней кампании неожиданно борется за зону Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, чем был спровоцирован скандал, связанный с травмой Тайво Авонийи.