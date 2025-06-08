Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа продлил контракт с главным тренером. Известна зарплата
Италия
08 июня 2025, 16:29 |
439
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа продлил контракт с главным тренером. Известна зарплата

Патрик Виейра остается тренером до 2027 года

08 июня 2025, 16:29 |
439
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа продлил контракт с главным тренером. Известна зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский специалист Патрик Виейра продлил контракт с «Дженоа» до лета 2027 года.

Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.

Согласно договору, Виейра будет получать 1,6 миллиона евро с дополнительными бонусами.

Также за итальянский клуб выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который имеет действующий контракт до лета 2027 года.

Виейра присоединился к «Дженоа» 20 ноября 2024 года, когда команда находилась в нижней части турнирной таблицы. В итоге команда смогла стабилизировать результаты и завершить сезон на 13-й строчке.

По теме:
Клуб СПАЛ на грани исчезновения. Команда не смогла заявиться в Серию С
«Ужасный человек и хороший тренер». Реакция фанов Ромы на приход Гасперини
Что ждет Артема? Гасперини принял решение о будущем Довбика
Патрик Виейра Дженоа продление контракта чемпионат Италии по футболу Серия A Руслан Малиновский
Александр Сильченко Источник: ФК Дженоа
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 8
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины проиграла Канаде в Торонто

Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07 июня 2025, 19:07 68
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025

Коко в трех сетах переиграла первую ракетку мира и завоевала второй трофей Grand Slam

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Футбол | 08.06.2025, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ
Футбол | 08.06.2025, 15:21
ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ
ВИДЕО. Игрок Динамо оформил гол + ассист за сборную в матче квалификации ЧМ
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Футбол | 08.06.2025, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы после 3 туров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
07.06.2025, 14:17 1
Футбол
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
07.06.2025, 03:27 2
Бокс
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
07.06.2025, 02:50 1
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 121
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем