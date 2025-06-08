ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа продлил контракт с главным тренером. Известна зарплата
Патрик Виейра остается тренером до 2027 года
Французский специалист Патрик Виейра продлил контракт с «Дженоа» до лета 2027 года.
Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.
Согласно договору, Виейра будет получать 1,6 миллиона евро с дополнительными бонусами.
Также за итальянский клуб выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который имеет действующий контракт до лета 2027 года.
Виейра присоединился к «Дженоа» 20 ноября 2024 года, когда команда находилась в нижней части турнирной таблицы. В итоге команда смогла стабилизировать результаты и завершить сезон на 13-й строчке.
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