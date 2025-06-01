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Италия
01 июня 2025, 16:19 | Обновлено 01 июня 2025, 16:20
962
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа оформил трансфер обидчика сборной Украины на Евро 2024

Николае Станчу продолжит карьеру в Серии А

01 июня 2025, 16:19 | Обновлено 01 июня 2025, 16:20
962
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа оформил трансфер обидчика сборной Украины на Евро 2024
IMAGO. Николае Станчу

Футбольный клуб «Дженоа», за который выступает украинец Руслан Малиновский, официально приобрел 32-летнего атакующего полузащитника Николае Станчу.

По информации пресс-службы клуба, футболист выбрал восьмой номер в новом коллективе. Информация о контракте футболиста отсутствует.

В течение двух последних сезонов Станчу представлял цвета клуба «Дамак» из чемпионата Саудовской Аравии. За клуб полузащитник отыграл 59 матчей, в которых оформил 11 голов и 14 ассистов.

Николае запомнился украинским болельщикам благодаря своему выступлению на чемпионате Европы 2024. Полузащитник своим голом помог сборной Румынии победить национальную сборную Украины в первом туре группа E – 3:0.

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Андрей Витренко Источник: ФК Дженоа
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