ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа оформил трансфер обидчика сборной Украины на Евро 2024
Николае Станчу продолжит карьеру в Серии А
Футбольный клуб «Дженоа», за который выступает украинец Руслан Малиновский, официально приобрел 32-летнего атакующего полузащитника Николае Станчу.
По информации пресс-службы клуба, футболист выбрал восьмой номер в новом коллективе. Информация о контракте футболиста отсутствует.
В течение двух последних сезонов Станчу представлял цвета клуба «Дамак» из чемпионата Саудовской Аравии. За клуб полузащитник отыграл 59 матчей, в которых оформил 11 голов и 14 ассистов.
Николае запомнился украинским болельщикам благодаря своему выступлению на чемпионате Европы 2024. Полузащитник своим голом помог сборной Румынии победить национальную сборную Украины в первом туре группа E – 3:0.
🇷🇴🔴🔵🇮🇹 pic.twitter.com/Nbi0DDJiGL— Genoa CFC (@GenoaCFC) June 1, 2025
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