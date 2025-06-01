ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа оформил трансфер обидчика сборной Украины на Евро 2024

Футбольный клуб «Дженоа», за который выступает украинец Руслан Малиновский, официально приобрел 32-летнего атакующего полузащитника Николае Станчу.

По информации пресс-службы клуба, футболист выбрал восьмой номер в новом коллективе. Информация о контракте футболиста отсутствует.

В течение двух последних сезонов Станчу представлял цвета клуба «Дамак» из чемпионата Саудовской Аравии. За клуб полузащитник отыграл 59 матчей, в которых оформил 11 голов и 14 ассистов.

Николае запомнился украинским болельщикам благодаря своему выступлению на чемпионате Европы 2024. Полузащитник своим голом помог сборной Румынии победить национальную сборную Украины в первом туре группа E – 3:0.